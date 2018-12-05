انطلاق‭ ‬محادثات‭ ‬رباعية‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الصحراء

جنيف‭ ‬‭- ‬الجزائر‭ – ‬الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأت‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬محادثات‭ ‬رباعية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإحياء‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭.‬

وقدمت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“خطوة‭ ‬أولى‭ ‬نحو‭ ‬عملية‭ ‬تفاوض‭ ‬جديدة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬وعادل‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬يتيح‭ ‬لشعب‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير”‭. ‬وتبدو‭ ‬المحادثات‭ ‬صعبة‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬متمسك‭ ‬بمواقفه‭.‬

وعبر‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬هورست‭ ‬كولر‭ ‬المكلف‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬“فتح‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية”‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬مخرج‭ ‬سياسي‭ ‬ينهي‭ ‬آخر‭ ‬نزاع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الاستعمارية‭.‬

وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬يدعو‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬الى‭ ‬“الانخراط‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭ ‬وفي‭ ‬جو‭ ‬بناء”‭.‬

وتطالب‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬1976‭ ‬“الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‭ ‬الديموقراطية”‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬بإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عند‭ ‬انسحاب‭ ‬إسبانيا‭ ‬من‭ ‬المستعمرة‭ ‬السابقة‭.‬

ويسيطر‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬266‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬مع‭ ‬شريط‭ ‬ساحلي‭ ‬غني‭ ‬بالسمك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬1000‭ ‬كيلومتر‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭. ‬وتتعامل‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬مع‭ ‬المنطقة،‭ ‬الغنية‭ ‬بالفوسفات،‭ ‬مثلما‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬جهات‭ ‬المملكة‭.‬

وترفض‭ ‬الرباط‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬آخر‭ ‬خارج‭ ‬منح‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬حكما‭ ‬ذاتيا‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬منبهة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل،‭ ‬يعيش‭ ‬لاجئون‭ ‬صحراويون‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬تندوف‭ ‬بالجزائر‭. ‬ويقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬إحصاء‭ ‬رسمي‭. ‬وتقع‭ ‬تندوف‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الجزائر‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬1800‭ ‬كيلومتر‭ ‬وهي‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭.‬

وأجريت‭ ‬آخر‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2012‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تشبث‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬بمواقفهما،‭ ‬واستمرار‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬المنطقة‭ ‬وتركيبة‭ ‬الهيئة‭ ‬الناخبة‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭.‬

ويتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬محادثات‭ ‬جنيف‭ ‬عناوين‭ ‬فضفاضة‭ ‬تتعلق‭ ‬عموما‭ ‬بـ”الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬والاندماج‭ ‬الإقليمي،‭ ‬والمراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬للمسار‭ ‬السياسي”،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ويوضح‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المقاربة‭ ‬“تتجنب‭ ‬ممارسة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬وتعليق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانتظارات”‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬“إذابة‭ ‬الجليد”‭ ‬مع‭ ‬التذكير‭ ‬بسياق‭ ‬العلاقات‭ ‬السيئة‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭.‬

وأعلنت‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬مساهل‭ ‬التقى‭ ‬كولر‭ ‬وأكد‭ ‬له‭ ‬“التزام‭ ‬الجزائر‭ ‬بصفتها‭ ‬بلدا‭ ‬مجاورا‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬السير‭ ‬الحسن‭ ‬لأشغال‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة”‭.‬

“دينامية‭ ‬جديدة”

وتعتبر‭ ‬البوليساريو‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬ولاية‭ ‬بعثة‭ ‬مينورسو‭ ‬‭(‬قوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المكلفة‭ ‬مراقبة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬1991‭)‬‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬“الدينامية”‭ ‬التي‭ ‬خلقها‭ ‬تكليف‭ ‬كولر‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭.‬

وصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬ولاية‭ ‬مينورسو‭ ‬مرتين‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬كلفة‭ ‬البعثة‭ ‬وجمود‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭.‬

وترى‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬أن‭ ‬“كل‭ ‬شيء‭ ‬قابل‭ ‬للتفاوض‭ ‬باستثناء‭ ‬الحق‭ ‬الدائم‭ ‬والثابت‭ ‬لشعبنا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره”،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬أمانتها‭ ‬الوطنية‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤونها‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬خداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ويدافع‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬“دائم”‭ ‬مطبوع‭ ‬بـ”روح‭ ‬التوافق”،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭ ‬“حول‭ ‬وحدته‭ ‬الترابية”‭ ‬و”مغربية‭ ‬الصحراء”،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬مؤخرا‭.‬

وتعبر‭ ‬الجزائر،‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبوليساريو،‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬ل”ممارسة‭ ‬شعب‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬حقه‭ ‬الثابت‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره”‭.‬

وتطرح‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬جنيف‭ ‬بصفتها‭ ‬“بلدا‭ ‬جارا”‭ ‬إجراء‭ ‬“مفاوضات‭ ‬مباشرة،‭ ‬صريحة‭ ‬ونزيهة”‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبوليساريو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬“حل‭ ‬نهائي”،‭ ‬حسب‭ ‬بلاغ‭ ‬رسمي‭ ‬صدر‭ ‬مؤخرا‭.‬

وحسب‭ ‬مصدر‭ ‬جزائري‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف،‭ ‬فإن‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬“الوضع‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬العربي”‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬“يفسر‭ ‬حضور‭ ‬الجزائر‭ ‬وموريتانيا”‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬