انشقاقات‭ ‬أمنية‭.. ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭: ‬عصابات‭ ‬مادورو‭ ‬تمارس‭ ‬العنف‭ ‬

الرئيس‭ ‬الفنزويلي‭ ‬يقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا

اورينيا‭ (‬فنزويلا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

‭ ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

دان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬«عصابات»‭ ‬الرئيس‭ ‬الفنزويلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفنزويلية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وجرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬آخرين‭. ‬وقال‭ ‬بومبيو‭ ‬على‭ ‬جسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬«تدين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬فنزويلا‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬عصابات‭ ‬مادورو‭. ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬تسببت‭ ‬بحصول‭ ‬وفيات‭ ‬وإصابات»‭. ‬وأضاف‭ ‬«نعرب‭ ‬عن‭ ‬تعاطفنا‭ ‬العميق‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجرامية،‭ ‬ونشاركهم‭ ‬مطالبتهم‭ ‬بالعدالة”‭.‬فيما‭ ‬كراكاس,‭ ‬23-2-2019‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفنزويلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬صراع‭ ‬قوة‭ ‬مع‭ ‬معارضه‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬خوان‭ ‬غوايدو‭ ‬السبت‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا‭ ‬حيث‭ ‬تحاول‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬فنزويلا‭. ‬وقال‭ ‬مادورو‭ ‬أمام‭ ‬تجمع‭ ‬لمناصريه‭ ‬في‭ ‬كراكاس‭ ‬«لقد‭ ‬قررت‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬كولومبيا‭ ‬الفاشية‭ ‬وأمهل‭ ‬سفيرها‭ ‬وقنصلها‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لمغادرة‭ ‬فنزويلا»‭.‬

وأضاف‭ ‬«لا‭ ‬يمكننا‭ ‬مواصلة‭ ‬تحمل‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬أراضي‭ ‬كولومبيا‭ ‬لشن‭ ‬عدوان‭ ‬على‭ ‬فنزويلا»‭. ‬وقال‭ ‬«اخرجوا‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬أيها‭ ‬الاوليغارشيون»‭ ‬مضيفا‭ ‬«ايفان‭ ‬دوكي‭ ‬انت‭ ‬الشيطان،‭ ‬لم‭ ‬تنحدر‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬كولومبية‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬أبدا»،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭. ‬و‭ ‬تحول‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭ ‬الى‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬للمعارضة‭ ‬الفنزويلية‭ ‬الى‭ ‬فوضى‭ ‬دامية‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادروو‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬واضرام‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬شاحنات‭ ‬محمّلة‭ ‬بالمساعدات‭.‬

وقتل‭ ‬شخصان‭ ‬أحدهما‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬فنزويلا‭ ‬والبرازيل،‭ ‬حيث‭ ‬يمنع‭ ‬الجيش‭ ‬الفنزويلي‭ ‬دخول‭ ‬قوافل‭ ‬المساعدات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلنته‭ ‬منظمة‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وجرح‭ ‬المئات‭ ‬عند‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا‭ ‬خلال‭ ‬محاولات‭ ‬لادخال‭ ‬مساعدات‭.‬

وكان‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬الفنزويلية‭ ‬خوان‭ ‬غوايدو‭ ‬قد‭ ‬حدد‭ ‬السبت‭ ‬مهلة‭ ‬أخيرة‭ ‬لتسليم‭ ‬فنزويلا‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والأدوية‭ ‬مكدسة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬والبرازيل‭. ‬وهناك‭ ‬ايضا‭ ‬مساعدات‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كوراساو‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭.‬

وتحولت‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بصورة‭ ‬رئيسية‭ ‬الى‭ ‬محور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬مادورو‭ ‬وغوايدو‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬الفنزويلية‭ ‬البالغ‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬اعلن‭ ‬نفسه‭ ‬رئيسا‭ ‬انتقاليا‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬بالتحديد‭.‬

وتعيش‭ ‬فنزويلا‭ ‬أزمة‭ ‬انسانية‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الفقر‭ ‬بسبب‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتضخم‭ ‬المفرط‭.‬

واضطر‭ ‬قارب‭ ‬يحمل‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬بورتوريكو‭ ‬الاميركية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬أدراجه‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬«تهديدا‭ ‬مباشرا‭ ‬باطلاق‭ ‬النار»‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الفنزويلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬حاكم‭ ‬بورتوريكو‭ ‬ريكاردو‭ ‬روسيللو‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬«انتهاكا‭ ‬خطيرا‭ ‬لمهمة‭ ‬انسانية»‭ ‬وأمراً‭ ‬«مثيراً‭ ‬للغضب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبوله»‭.‬

كما‭ ‬احبطت‭ ‬محاولات‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬معظمهم‭ ‬بلباس‭ ‬أبيض‭ ‬لادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الكولومبية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬صدتهم‭ ‬قوات‭ ‬مادورو‭.‬

ومنذ‭ ‬الفجر‭ ‬منع‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬الفنزويلي‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬أورينيا‭ ‬وسان‭ ‬أنطونيو‭ ‬من‭ ‬التحرك،‭ ‬مطلقا‭ ‬باتجاههم‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والرصاص‭ ‬المطاطي‭.‬

وكان‭ ‬بالامكان‭ ‬سماع‭ ‬اصوات‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬أورينيا‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬امتدت‭ ‬لساعات‭. ‬وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬285‭ ‬شخصا‭ ‬اصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬عند‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭.‬

وأمرت‭ ‬كولومبيا‭ ‬لاحقا‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬بالعودة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭.‬

ومعظم‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الفنزويليين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬بلادهم‭ ‬حاملين‭ ‬صناديق‭ ‬المساعدات،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصدهم‭ ‬الجنود‭ ‬الفنزويليون‭ ‬الذين‭ ‬يغلقون‭ ‬الحدود‭.‬

لكن‭ ‬الحادثة‭ ‬الاخطر‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأميال‭ ‬قرب‭ ‬نقطة‭ ‬عبور‭ ‬سانتا‭ ‬ايلينا‭ ‬دي‭ ‬اويرين‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭.‬

فقد‭ ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬وجرح‭ ‬31‭ ‬عندما‭ ‬منع‭ ‬جنود‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يأملون‭ ‬بجمعها،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬فورو‭ ‬بينال‭ ‬الحقوقية‭.‬