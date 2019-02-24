انشقاقات‭ ‬أمنية‭.. ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭: ‬عصابات‭ ‬مادورو‭ ‬تمارس‭ ‬العنف‭ ‬

الرئيس الفنزويلي يقطع العلاقات مع كولومبيا
اورينيا (فنزويلا) – (أ ف ب)
واشنطن – الزمان
دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها «عصابات» الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إطلاق قوات الأمن الفنزويلية النار على متظاهرين ما أدى الى مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين. وقال بومبيو على جسابه في تويتر «تدين الولايات المتحدة الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي ترتكبها عصابات مادورو. هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات». وأضاف «نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الاجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة”.فيما كراكاس, 23-2-2019 (أ ف ب) – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يخوض صراع قوة مع معارضه رئيس البرلمان خوان غوايدو السبت قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا حيث تحاول قافلة مساعدات إنسانية الدخول الى فنزويلا. وقال مادورو أمام تجمع لمناصريه في كراكاس «لقد قررت قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية وأمهل سفيرها وقنصلها 24 ساعة لمغادرة فنزويلا».
وأضاف «لا يمكننا مواصلة تحمل أن تستخدم أراضي كولومبيا لشن عدوان على فنزويلا». وقال «اخرجوا من هنا أيها الاوليغارشيون» مضيفا «ايفان دوكي انت الشيطان، لم تنحدر أي حكومة كولومبية الى هذا المستوى أبدا»، في اشارة الى الرئيس الكولومبي. و تحول إدخال مساعدات انسانية الى فنزويلا في اطار عملية محفوفة بالمخاطر للمعارضة الفنزويلية الى فوضى دامية السبت، بعد إطلاق قوات الرئيس نيكولاس مادروو النار على متظاهرين واضرام النار في شاحنات محمّلة بالمساعدات.
وقتل شخصان أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عاما عند الحدود بين فنزويلا والبرازيل، حيث يمنع الجيش الفنزويلي دخول قوافل المساعدات، وفق ما اعلنته منظمة مدافعة عن حقوق الانسان.
وجرح المئات عند المعابر الحدودية مع كولومبيا خلال محاولات لادخال مساعدات.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد حدد السبت مهلة أخيرة لتسليم فنزويلا مساعدات من المواد الغذائية والأدوية مكدسة في كولومبيا والبرازيل. وهناك ايضا مساعدات عالقة في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي.
وتحولت هذه المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة بصورة رئيسية الى محور رئيسي في الصراع بين مادورو وغوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ 35 عاما والذي اعلن نفسه رئيسا انتقاليا قبل شهر بالتحديد.
وتعيش فنزويلا أزمة انسانية أدت الى ارتفاع معدلات الفقر بسبب الركود الاقتصادي والتضخم المفرط.
واضطر قارب يحمل مساعدات من جزيرة بورتوريكو الاميركية الى أن يعود أدراجه بعد تلقيه «تهديدا مباشرا باطلاق النار» من الجيش الفنزويلي، وفق ما ذكره حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيللو الذي اعتبر هذه الخطوة «انتهاكا خطيرا لمهمة انسانية» وأمراً «مثيراً للغضب لا يمكن قبوله».
كما احبطت محاولات المئات من المتطوعين الذين كان معظمهم بلباس أبيض لادخال المساعدات عبر الحدود الكولومبية بعد ان صدتهم قوات مادورو.
ومنذ الفجر منع الحرس الوطني الفنزويلي المحتجين في مدينتي أورينيا وسان أنطونيو من التحرك، مطلقا باتجاههم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وكان بالامكان سماع اصوات اطلاق النار في شوارع أورينيا خلال أعمال شغب امتدت لساعات. وقال الدفاع المدني في كولومبيا أن ما لا يقل عن 285 شخصا اصيبوا بجروح في مواجهات عند المعابر الحدودية.
وأمرت كولومبيا لاحقا شاحنات المساعدات بالعودة من المناطق الحدودية بعد حصول أعمال العنف.
ومعظم الجرحى من الفنزويليين الذين كانوا يحاولون الدخول الى بلادهم حاملين صناديق المساعدات، قبل ان يصدهم الجنود الفنزويليون الذين يغلقون الحدود.
لكن الحادثة الاخطر وقعت على بعد مئات الأميال قرب نقطة عبور سانتا ايلينا دي اويرين عند الحدود الجنوبية مع البرازيل.
فقد قتل شخصان وجرح 31 عندما منع جنود دخول المساعدات باطلاق النار على المدنيين الذين يأملون بجمعها، وفق منظمة فورو بينال الحقوقية.