انشتاين والفكاهة في نظريته النسبية – ماهر نصرت

جاءنا انشتاين بنظريته النسبية وفق حساباته الافتراضية حيث يزعم فيها بأننا اذا اجتزنا سرعة الضوء يكون بأمكاننا ان ندخل في ماضي الزمن وبهذا يكون بإستطاعتنا ان نرى ( الأحداث القديمة ) التي دخلنا الى أجوائها ، فبمقدورنا مثلاً ان نرى زفة عرس حدثت على احدى الكواكب البعيدة قبل 4 ملايين سنة هههههه.. أو نرى ديناصورات تتصارع فيما بينها بجانب بركان يتفجر قبل مليون سنة . أو نجم يولد وخير مثال على صحة ادعاء المرحوم ابن المرحوم انشتاين هي النجوم التي نرى أضواءها الان …. ففي الحقيقة نحن نرى بريقها الذي صدر منها قبل آلاف او ملايين السنين وهناك نجوم صدرت منها الاضواء قبل 12 مليار سنة ضوئية حتى وصل الينا الآن كما يقول العلماء لبعد المسافات بيننا اي نحن نرى ماضيها وليس حاضرها ومن المحتمل انها تفجرت وتلاشت او اندمجت مع بعضها البعض … ولو استطعنا ان نكبر الضوء القادم من تلك النجوم ونحلل صورها لرأينا ماكان موجود فيها من احداث قبل ملايين السنين. هذا وتبقى هذه العلوم الغيبية اجتهادية من قبل العلماء والمختصين لعدم وجود الشاهد الحقيقي الذي انطلق اسرع من الضوء وعاد ليحكي لنا مارأى .