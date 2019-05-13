انذار‭ ‬12‭ ‬قناة‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لتجاوزات‭ ‬جنسية‭ ‬ودينية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬رمضان‭  ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
شهدت برامج ومسلسلات رمضان فى الاسبوع الاول له في مصر تجاوزات بالجملة فى البرامج والمسلسلات تنبعث بين مشاهد وايحاءات جنسية وبلطجة ومخدرات وتاتى تلك التجاوزات رغم صدور تحذير من المجلس الاعلى للاعلام بوقف البرامج والمسلسلات التى تحتوى على تلك التجاوزات.
ويأتى فى مقدمه البرامج التى شهدت تلك التجاوزات برنامج الشلال الذى يعرض فى قناه mbc ويستضيف الفنان رامز جلال حيث احتوى على الفاظ خادشه للحياء وعيب فى الذات الالهية وتحقير للاديان .
كما ان البرنامج لم يعرض على الرقابة بعد التصوير فى مخالفة صريحة لتعليمات المجلس الاعلى للاعلام كما قامت قناه النهار بعرض برنامج المقالب الزفه 3 ويقوم باستضافه زوجين لايقاع ازمة بيينهما متجاوزا كل القيم الاخلاقيه . اما عن المسلسلات فقد جاء مسلسل الزلزال لمحمد رمضان والذى احتوى على مشاهد جنسية صارخة .
كما احتوى مسلسل حدوته لغاده عبدالرازق على اعمال السحر والشعوذه فضلا عن المشاهد الجنسية كما احتوى مسلسل هوجان لمحمد امام وكريم عبدالعزيز على مشاهد سرقة بالاكراه .
وامام تلك التجاوزات الصارخه فى برامج ومسلسلات رمضان قرر المجلس الاعلى للاعلام انذار 12 قناه فضائية، وطالب المجلس القنوات بازالة الالفاظ والايحاءات الجنسيه من على مواقعها الالكترونية وشاشاتها حال اعادة عرض هذه الحلقات .
وفى تصريحات خاصة لمراسل الزمان اكد جمال شوقى رئيس لجنه الشكاوى فى المجلس الاعلى للاعلام ان المجلس يقوم ببحث شكاوى المواطنين من البرامج والمسلسلات المعروضه الى جانب سماع راى المشكو فى حقه قبل اتخاذ اى قرار واضاف ان الهدف من ذلك الحفاظ على التقاليد المصرية وليس قيودا على الابداع فى السياق ذاته كشفت الاحصاءات ان تكلفة انتاج مسلسلات العري والتجاوزات تتكلف مليار جنيه بينما تم رصد 11 مليون جنيه فقط للبرامج الدينيه