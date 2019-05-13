انذار‭ ‬12‭ ‬قناة‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لتجاوزات‭ ‬جنسية‭ ‬ودينية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬رمضان‭  ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهدت‭ ‬برامج‭ ‬ومسلسلات‭ ‬رمضان‭ ‬فى‭ ‬الاسبوع‭ ‬الاول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬تجاوزات‭ ‬بالجملة‭ ‬فى‭ ‬البرامج‭ ‬والمسلسلات‭ ‬تنبعث‭ ‬بين‭ ‬مشاهد‭ ‬وايحاءات‭ ‬جنسية‭ ‬وبلطجة‭ ‬ومخدرات‭ ‬وتاتى‭ ‬تلك‭ ‬التجاوزات‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للاعلام‭ ‬بوقف‭ ‬البرامج‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التى‭ ‬تحتوى‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التجاوزات‭.‬

‭ ‬ويأتى‭ ‬فى‭ ‬مقدمه‭ ‬البرامج‭ ‬التى‭ ‬شهدت‭ ‬تلك‭ ‬التجاوزات‭ ‬برنامج‭ ‬الشلال‭ ‬الذى‭ ‬يعرض‭ ‬فى‭ ‬قناه‭ ‬mbc‭ ‬ويستضيف‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭ ‬حيث‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬الفاظ‭ ‬خادشه‭ ‬للحياء‭ ‬وعيب‭ ‬فى‭ ‬الذات‭ ‬الالهية‭ ‬وتحقير‭ ‬للاديان‭ .‬

كما‭ ‬ان‭ ‬البرنامج‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬الرقابة‭ ‬بعد‭ ‬التصوير‭ ‬فى‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لتعليمات‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للاعلام‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬قناه‭ ‬النهار‭ ‬بعرض‭ ‬برنامج‭ ‬المقالب‭ ‬الزفه‭ ‬3‭ ‬ويقوم‭ ‬باستضافه‭ ‬زوجين‭ ‬لايقاع‭ ‬ازمة‭ ‬بيينهما‭ ‬متجاوزا‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬الاخلاقيه‭ . ‬اما‭ ‬عن‭ ‬المسلسلات‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬مسلسل‭ ‬الزلزال‭ ‬لمحمد‭ ‬رمضان‭ ‬والذى‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬جنسية‭ ‬صارخة‭ .‬

‭ ‬كما‭ ‬احتوى‭ ‬مسلسل‭ ‬حدوته‭ ‬لغاده‭ ‬عبدالرازق‭ ‬على‭ ‬اعمال‭ ‬السحر‭ ‬والشعوذه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاهد‭ ‬الجنسية‭ ‬كما‭ ‬احتوى‭ ‬مسلسل‭ ‬هوجان‭ ‬لمحمد‭ ‬امام‭ ‬وكريم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬سرقة‭ ‬بالاكراه‭ .‬

وامام‭ ‬تلك‭ ‬التجاوزات‭ ‬الصارخه‭ ‬فى‭ ‬برامج‭ ‬ومسلسلات‭ ‬رمضان‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للاعلام‭ ‬انذار‭ ‬12‭ ‬قناه‭ ‬فضائية،‭ ‬وطالب‭ ‬المجلس‭ ‬القنوات‭ ‬بازالة‭ ‬الالفاظ‭ ‬والايحاءات‭ ‬الجنسيه‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مواقعها‭ ‬الالكترونية‭ ‬وشاشاتها‭ ‬حال‭ ‬اعادة‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬الحلقات‭ .‬

وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬اكد‭ ‬جمال‭ ‬شوقى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنه‭ ‬الشكاوى‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للاعلام‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬يقوم‭ ‬ببحث‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمسلسلات‭ ‬المعروضه‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬سماع‭ ‬راى‭ ‬المشكو‭ ‬فى‭ ‬حقه‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬اى‭ ‬قرار‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التقاليد‭ ‬المصرية‭ ‬وليس‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬الابداع‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬الاحصاءات‭ ‬ان‭ ‬تكلفة‭ ‬انتاج‭ ‬مسلسلات‭ ‬العري‭ ‬والتجاوزات‭ ‬تتكلف‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬فقط‭ ‬للبرامج‭ ‬الدينيه‭ ‬