اندماج أكبر شركتين لمستحضرات التجميل الفاخرة

باريس (أ ف ب) – أعلنت “لوريال” الثلاثاء عن توقيعها اتفاقية مع شركة “ناتورا أند كو” تستحوذ بموجبها على ماركة “إيسوب” الأسترالية لمستحضرات التجميل الفاخرة التي تُقدّر قيمتها بـ2,525 مليار دولار.
وحققت “إيسوب” مبيعات بـ537 مليون دولار في العام 2022، على ما أفاد بيان، فيما لا تزال الماركة مملوكة حتى اليوم لمجموعة “ناتورا أند كو” البرازيلية (“ذي بادي شوب”، “أيفن”).
وأكّد مدير “لوريال” العام نيكولا ييرونيموس أنّ “+لوريال+ ستساهم في تسريع نموّ +إيسوب+”، وتحديداً في الصين.
ونقل البيان عن رئيس “لوريال لوكس” سيريل شابوي تأكيده بأنّ “انضمام +إيسوب+ إلى العلامات التجارية الفاخرة في قسم التجميل، سيساهم بصورة كبيرة في نمو +لوريال لوكس+ خلال السنوات المقبلة”.
وفي العام 2022، احتلت “لوريال لوكس” (“لانكوم” و”إيف سان لوران” و”جورجيو أرماني”…) المركز الأول للعام الثاني على التوالي بين مختلف أقسام المجموعة، محققةً مبيعات بـ14,6 مليار يورو (+18,6%).
وأوضح مدير “ناتوري أند كو” فابيو باربوزا في البيان، أنّ “التخلّي عن +إيسوب+ يمثل بداية دورة تطوّر جديدة لـ+ناتورا أند كو+”. وقال “ستتمكن الشركة التي تتمتع بهيكل مالي قوي وميزانية عمومية جيدة وانضباط مالي صارم، من التركيز أكثر على أولوياتها الاستراتيجية، وتحديداً على خطتها الاستثمارية في أميركا اللاتينية”. وتشتهر “إيسوب” التي تأسست في العام 1987، بمنتجاتها للعناية بالبشرة والشعر والجسم، وباتت ماركة عالمية متوفرة في المتاجر الراقية ومراكز التجميل والفنادق الفاخرة في مختلف أنحاء العالم”، بحسب البيان.
أما “لوريال” التي تتربع على صدارة الشركات العالمية في مستحضرات التجميل، فحققت 5,7 مليارات يورو كأرباح صافية في العام 2022 محققة بذلك زيادة نسبتها 24,1%، فيما وصلت مبيعاتها إلى 38,3 مليار يورو مع تسجيل زيادة بنسبة 18,5%.