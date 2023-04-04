اندماج أكبر شركتين لمستحضرات التجميل الفاخرة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ “‬لوريال‭” ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬توقيعها‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬ناتورا‭ ‬أند‭ ‬كو‭” ‬تستحوذ‭ ‬بموجبها‭ ‬على‭ ‬ماركة‭ “‬إيسوب‭” ‬الأسترالية‭ ‬لمستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تُقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ2‭,‬525‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وحققت‭ “‬إيسوب‭” ‬مبيعات‭ ‬بـ537‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الماركة‭ ‬مملوكة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬لمجموعة‭ “‬ناتورا‭ ‬أند‭ ‬كو‭” ‬البرازيلية‭ (“‬ذي‭ ‬بادي‭ ‬شوب‭”‬،‭ “‬أيفن‭”).‬

وأكّد‭ ‬مدير‭ “‬لوريال‭” ‬العام‭ ‬نيكولا‭ ‬ييرونيموس‭ ‬أنّ‭ “+‬لوريال‭+ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬نموّ‭ +‬إيسوب‭+”‬،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ “‬لوريال‭ ‬لوكس‭” ‬سيريل‭ ‬شابوي‭ ‬تأكيده‭ ‬بأنّ‭ “‬انضمام‭ +‬إيسوب‭+ ‬إلى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التجميل،‭ ‬سيساهم‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ +‬لوريال‭ ‬لوكس‭+ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭”.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬احتلت‭ “‬لوريال‭ ‬لوكس‭” (“‬لانكوم‭” ‬و‭”‬إيف‭ ‬سان‭ ‬لوران‭” ‬و‭”‬جورجيو‭ ‬أرماني‭”…) ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬المجموعة،‭ ‬محققةً‭ ‬مبيعات‭ ‬بـ14‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (+‬18‭,‬6‭%).‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ “‬ناتوري‭ ‬أند‭ ‬كو‭” ‬فابيو‭ ‬باربوزا‭ ‬في‭ ‬البيان،‭ ‬أنّ‭ “‬التخلّي‭ ‬عن‭ +‬إيسوب‭+ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬دورة‭ ‬تطوّر‭ ‬جديدة‭ ‬لـ‭+‬ناتورا‭ ‬أند‭ ‬كو‭+”. ‬وقال‭ “‬ستتمكن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بهيكل‭ ‬مالي‭ ‬قوي‭ ‬وميزانية‭ ‬عمومية‭ ‬جيدة‭ ‬وانضباط‭ ‬مالي‭ ‬صارم،‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬أولوياتها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتحديداً‭ ‬على‭ ‬خطتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭”. ‬وتشتهر‭ “‬إيسوب‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1987،‭ ‬بمنتجاتها‭ ‬للعناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬والشعر‭ ‬والجسم،‭ ‬وباتت‭ ‬ماركة‭ ‬عالمية‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬الراقية‭ ‬ومراكز‭ ‬التجميل‭ ‬والفنادق‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭.‬

أما‭ “‬لوريال‭” ‬التي‭ ‬تتربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل،‭ ‬فحققت‭ ‬5‭,‬7‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬كأرباح‭ ‬صافية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬محققة‭ ‬بذلك‭ ‬زيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬24‭,‬1‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬مبيعاتها‭ ‬إلى‭ ‬38‭,‬3‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭,‬5‭%.‬