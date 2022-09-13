اندلاع المعارك بين أرمينيا وأذربيجان واتصالات عاجلة مع واشنطن وموسكو وانقرة وباريس

يريفان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إسطنبول‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬يريفان‭ ‬أن‭ ‬اشتباكات‭ ‬تجري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬باكو‭ ‬مدعومة‭ ‬بالمدفعية‭ ‬والطائرات‭.‬

المسيّرة،‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التقدّم‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الأرمينية

‮ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكين،‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدوان‮»‬‭ ‬أذربيجان،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬يريفان‭ ‬الثلاثاء‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬المنفصلة‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬مناسب‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬تتواصل‭ ‬المواجهات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ .‬وقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬جندي‭ ‬أرميني‭ ‬واذربيجاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬اعنف‭ ‬معارك‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬ودعت‭ ‬الاسرة‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬سلميا‭.‬‮ ‬

دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أرمينيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬استفزازاتها‮»‬‭ ‬ضدّ‭ ‬أذربيجان،‭ ‬بعد‭ ‬استئناف‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬أرمينيا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬استفزازاتها‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬والتعاون‮»‬‭ ‬مع‭ ‬باكو‭.‬

‮ ‬وتعهّدت‭ ‬موسكو‭ ‬ويريفان‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اشتباكات‭ ‬كبيرة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأرمينية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأرميني‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬لأذربيجان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوزيرين‭ ‬‮«‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستقرار‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأرمينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المعارك‮»‬‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬و»العدو‭ ‬يحاول‭ ‬باستمرار‭ ‬التقدّم‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬تواصل‭ ‬استخدام‭ ‬المدفعية‭ ‬وقذائف‭ ‬هاون‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وبنادق‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‮»‬،‭ ‬متهمة‭ ‬إياها‭ ‬باستهداف‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬عسكرية‭ ‬ومدنية‮»‬‭.‬‮ ‬

واندلعت‭ ‬هذه‭ ‬الاشتباكات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬يتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬اللوم‭ ‬بشأنها‭.‬

واتهمت‭ ‬أذربيجان‭ ‬أرمينيا‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬تخريبية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬الأرمينية‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬‮«‬خسائر‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اتهمت‭ ‬أرمينيا‭ ‬أذربيجان‭ ‬ببدء‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬مكثّف‮»‬‭ ‬لمواقعها‭ ‬بعيد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬باتجاه‭ ‬عدّة‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬غوريس‭ ‬وسوتك‭.‬

وأجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكين،‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬الأذربيجاني‭.‬

وقال‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬المنفصلة‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬مناسب‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬تتواصل‭ ‬المواجهات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭.‬‮ ‬

وسجل‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬متكرّر‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬حرب‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬الانفصالية‭.‬

واتهمت‭ ‬أرمينيا‭ ‬أذربيجان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بقتل‭ ‬أحد‭ ‬جنودها‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬حدودية‭.‬

وفي‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أعلنت‭ ‬باكو‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬جندياً،‭ ‬وقال‭ ‬جيش‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬قُتلا‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭.‬

وبعد‭ ‬حرب‭ ‬أولى‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينات،‭ ‬تواجهت‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬حول‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ،‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬التي‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬أذربيجان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬يريفان‭.‬

وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬6500‭ ‬شخص‭ ‬وانتهت‭ ‬بهدنة‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬بوساطة‭ ‬روسية‭.‬

وبوساطة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬تجري‭ ‬الدولتان‭ ‬مفاوضات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭.‬