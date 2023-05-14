انخفاض‭ ‬الطلب على‭ ‬أحذية‭ ‬رياضية‭ ‬يسرح‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬

هانوي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتزم‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬الأحذية‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬والتي‭ ‬تُنتج‭ ‬لماركات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ “‬نايكي‭” ‬و‭”‬أديداس‭”‬،‭ ‬صرف‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬لديها‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬طلبياتها،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنها‭ ‬ألغت‭ ‬آلاف‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭.‬

وتضررت‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬والتي‭ ‬تُعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البلدان‭ ‬المصدّرة‭ ‬للثياب‭ ‬والأحذية‭ ‬والأثاث‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬غلاء‭ ‬معيشة‭ ‬تطال‭ ‬زبائنها‭ ‬الغربيين‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬يستهلكون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السابق‭.‬

وسيخسر‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬بووين‭ ‬فيتنام‭” ‬المملوكة‭ ‬لمجموعة‭ “‬بو‭ ‬تشن‭” ‬التايوانية،‭ ‬وظائفهم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬للسلطات‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ “‬في‭ ‬ان‭ ‬إكسبرس‭” ‬التابعة‭ ‬للسلطات‭ ‬والتي‭ ‬نقلت‭ ‬الخبر‭ ‬أنّ‭ “‬عملية‭ ‬الصرف‭ ‬هذه‭ ‬تشكل‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تجريها‭ ‬بووين‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هو‭ ‬تشي‭ ‬منه‭ ‬سنة‭ ‬1996‭”.‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬استغنت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬دائم،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تجدّد‭ ‬عقود‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬تعاقدي‭.‬

كذلك،‭ ‬أجبرت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬إجازة،‭ ‬بالتناوب،‭ ‬لتقاسم‭ ‬كمية‭ ‬العمل‭ ‬المحدودة‭ ‬المتبقية‭.‬

وخلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬شهدت‭ ‬ثلث‭ ‬مواقع‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هو‭ ‬تشي‭ ‬منه‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لديها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬البلدية‭.‬

وأشار‭ ‬مسؤولون‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التباطؤ‭ ‬طال‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬الأحذية‭ ‬والملابس‭ ‬ومجال‭ ‬البناء‭ ‬والصناعات‭ ‬الغذائية‭.‬

وخسر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬630‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وظائفهم‭ ‬أو‭ ‬خُفّضت‭ ‬ساعات‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الفيتنامية‭.‬