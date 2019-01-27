انجراف‭ ‬فندق‭ ‬بالعرس‭ ‬وسد‭ ‬آخر‭ ‬مهدد‭ ‬بالانهيار

ليما-(أ ف ب) – لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في سيل من الحجارة والوحول ضرب مساء السبت فندقا كان يشهد حفل زفاف في جنوب شرق البيرو.
وقال إيفاريستو راموس رئيس بلدية مدينة أبانكاي لإذاعة „ار دي بي“ البيروفية إن „انزلاق التربة غمر بعنف الفندق بعدما دمر جدرانه“. وأوضح أن أكثر من مئة شخص كانوا يشاركون في حفل الزفاف وفي البرازيل صدر تحذير الاحد في برومادينيو، جنوب شرق البرازيل، من خطر انهيار وشيك لسد منجمي ثان، بعد الكارثة التي اسفرت عن 37 قتيلا و300 مفقود الجمعة.
وتحدثت الحصيلة الرسمية الاخيرة السبت عن العثور على 34 جثة في الوحول التي سالت من السد، لكن رجال الاطفاء اعلنوا الأحد ان ثلاثة قتلى آخرين تم احصاؤهم. وعمليات البحث عن ناجين التي كان يُفترض أن تُستأنف في الصباح بعدما توقفت مساء السبت، قد علقت بعد الانذار من خطر انهيار سد ثان. وقال للصحافيين رئيس أجهزة الاطفاء المحلية بيدرو أيهارا إن „هذا الخطر حقيقي، وهذا ما دفع فرقنا الى وقف عمليات البحث.
وهي تركز جهودها فقط على اجلاء الاشخاص الذين يسكنون في المناطق التي يمكن ان تتأثر“.
واضاف „فور توجيه الانذار، بدأ رجال الاطفاء باجلاء سكان القرى القريبة من السد“.
وفي الساعة 5،30 صباحا (7،30 ت غ) دوت صفارات الانذار في هذه الضاحية التي يسكنها 39 الف شخص في ميناس غيريس، فأيقظت سكانا مذعورين سبق ان فجعتهم المأساة، ويواجه معظمهم القلق الناجم عن انعدام الاخبار المتعلقة بذويهم منذ يومين.
–اجلاء طارئ–
رددت مكبرات الصوت „انتباه، اجلاء عام للمنطقة، احرصوا على الوصول الى الاماكن العالية في المدينة. اجلاء طارئ“.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال خوسيه ماريا سيلفا (59 عاما) „كنت في منزلي، أيقظتني صفارات الانذار ورأيت عمال الانقاذ يفتحون الباب ويطلبون منا الخروج“.
وذكر سانغر ميرندا، السمكري الذي يبلغ التاسعة والعشرين من العمر „رأينا أعدادا كبيرة من الاشخاص يخرجون راكضين، يائسين، وسمعنا مكبرات الصوت التي كانت تقول إن سدا آخر قد ينهار“. واضاف „الذين لم تكن تتوافر لديهم سيارات، ذهبوا مشيا، حاملين على ظهورهم اكياسا، ووضعوا فيها كل ما استطاعوا. كان ثمة اطفال واشخاص مسنون“.
واعلنت شركة فالي للمناجم في بيان أنها أطلقت أجهزة الإنذار بعد „رصد ارتفاع مستوى المياه في السد 6“ وهو المنشأة التي تشكل جزءا من منجم كوريغو الذي انهار سده الرقم 1 الجمعة.
واضافت الشركة ان السد 6 „لا يحتوي على نفايات منجمية“ بل حوالى 3 الى 4 ملايين متر مكعب من الماء.