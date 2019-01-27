انجراف‭ ‬فندق‭ ‬بالعرس‭ ‬وسد‭ ‬آخر‭ ‬مهدد‭ ‬بالانهيار

ليما-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬لقي‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬الحجارة‭ ‬والوحول‭ ‬ضرب‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬فندقا‭ ‬كان‭ ‬يشهد‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البيرو‭.‬

وقال‭ ‬إيفاريستو‭ ‬راموس‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬أبانكاي‭ ‬لإذاعة‭ ‬„ار‭ ‬دي‭ ‬بي“‭ ‬البيروفية‭ ‬إن‭ ‬„انزلاق‭ ‬التربة‭ ‬غمر‭ ‬بعنف‭ ‬الفندق‭ ‬بعدما‭ ‬دمر‭ ‬جدرانه“‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬كانوا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬وفي‭ ‬البرازيل‭ ‬صدر‭ ‬تحذير‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬برومادينيو،‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البرازيل،‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬انهيار‭ ‬وشيك‭ ‬لسد‭ ‬منجمي‭ ‬ثان،‭ ‬بعد‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬37‭ ‬قتيلا‭ ‬و300‭ ‬مفقود‭ ‬الجمعة‭.‬

وتحدثت‭ ‬الحصيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬الاخيرة‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬34‭ ‬جثة‭ ‬في‭ ‬الوحول‭ ‬التي‭ ‬سالت‭ ‬من‭ ‬السد،‭ ‬لكن‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬اعلنوا‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬آخرين‭ ‬تم‭ ‬احصاؤهم‭. ‬وعمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تُستأنف‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬بعدما‭ ‬توقفت‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬قد‭ ‬علقت‭ ‬بعد‭ ‬الانذار‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬ثان‭. ‬وقال‭ ‬للصحافيين‭ ‬رئيس‭ ‬أجهزة‭ ‬الاطفاء‭ ‬المحلية‭ ‬بيدرو‭ ‬أيهارا‭ ‬إن‭ ‬„هذا‭ ‬الخطر‭ ‬حقيقي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬فرقنا‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭.‬

وهي‭ ‬تركز‭ ‬جهودها‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬اجلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يسكنون‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتأثر“‭.‬

واضاف‭ ‬„فور‭ ‬توجيه‭ ‬الانذار،‭ ‬بدأ‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬باجلاء‭ ‬سكان‭ ‬القرى‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬السد“‭.‬

وفي‭ ‬الساعة‭ ‬5،30‭ ‬صباحا‭ ‬(7،30‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الانذار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الضاحية‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬39‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬ميناس‭ ‬غيريس،‭ ‬فأيقظت‭ ‬سكانا‭ ‬مذعورين‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬فجعتهم‭ ‬المأساة،‭ ‬ويواجه‭ ‬معظمهم‭ ‬القلق‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬انعدام‭ ‬الاخبار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذويهم‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭.‬

–اجلاء‭ ‬طارئ–

رددت‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬„انتباه،‭ ‬اجلاء‭ ‬عام‭ ‬للمنطقة،‭ ‬احرصوا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الاماكن‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬اجلاء‭ ‬طارئ“‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬سيلفا‭ ‬(59‭ ‬عاما)‭ ‬„كنت‭ ‬في‭ ‬منزلي،‭ ‬أيقظتني‭ ‬صفارات‭ ‬الانذار‭ ‬ورأيت‭ ‬عمال‭ ‬الانقاذ‭ ‬يفتحون‭ ‬الباب‭ ‬ويطلبون‭ ‬منا‭ ‬الخروج“‭.‬

وذكر‭ ‬سانغر‭ ‬ميرندا،‭ ‬السمكري‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬„رأينا‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬يخرجون‭ ‬راكضين،‭ ‬يائسين،‭ ‬وسمعنا‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬سدا‭ ‬آخر‭ ‬قد‭ ‬ينهار“‭. ‬واضاف‭ ‬„الذين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتوافر‭ ‬لديهم‭ ‬سيارات،‭ ‬ذهبوا‭ ‬مشيا،‭ ‬حاملين‭ ‬على‭ ‬ظهورهم‭ ‬اكياسا،‭ ‬ووضعوا‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬استطاعوا‭. ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬اطفال‭ ‬واشخاص‭ ‬مسنون“‭.‬

واعلنت‭ ‬شركة‭ ‬فالي‭ ‬للمناجم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنذار‭ ‬بعد‭ ‬„رصد‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬السد‭ ‬6“‭ ‬وهو‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬منجم‭ ‬كوريغو‭ ‬الذي‭ ‬انهار‭ ‬سده‭ ‬الرقم‭ ‬1‭ ‬الجمعة‭.‬

واضافت‭ ‬الشركة‭ ‬ان‭ ‬السد‭ ‬6‭ ‬„لا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نفايات‭ ‬منجمية“‭ ‬بل‭ ‬حوالى‭ ‬3‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الماء‭.‬