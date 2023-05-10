انجاز حفر بئر جديد في حقل الغراف النفطي

الناصرية – باسم الركابي

انجزت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط ، حفر بئر نفطي جديدة في حقل الغرّافبمحافظة ذي قار . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر ،أنجزت حفر البئر النفطية الاتجاهي بعمق 2790 متراً ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 28 بئراً نفطية في حقل الغرّاف النفطي، وهو البئر 16 الذي تنجزه الشركة ضمن هذا المشروع)، واشار الى ان (عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر اي دي سي 58 ذي القدرة الحصانية الفي حصان ،وهو من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة)، وتابع انه (سيتم نقل الجهاز بتقنية التزحيف الى موقع آخر في نفس الحقل للمباشرة في حفر البئر النفطي). وفي الانيار ، اكد مستشار المحافظ لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، تحقيق نسب الإنجاز متقدمة في مشروع مد الأنبوب الغازي المحاذي لطريق المرور السريع. وقال في تصريح امس إن (الملاكات مستمرة ومتواصلة بالعمل لمد الأنبوب الغازي المحاذي لطريق المرور السريع من منطقة أبو غريب وصولاً الى الرمادي)، لافتا الى ان (هذا الأنبوب يعد مهماً للمحافظة من ناحية نقل الغاز الى المعامل ووصولها بسهولة تامة عوضاً عن نقلها بالصهاريج حيث إن كلفته تبلغ 35 مليار دينار)، واضاف ان (نسب الإنجاز فيه وصلت الى مراحل متقدمة).