انتهاكات بالجملة تطال حقوق الصورة الخاصة بالأطفال عبر الانترنت

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتعرض‭ “‬حقوق‭ ‬الصورة‭” ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال‭ ‬لانتهاكات‭ ‬بالجملة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تنبّه‭ ‬إليه‭ ‬السلطات‭ ‬العامة‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نشرُ‭ ‬مشاهد‭ ‬مهينة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إضحاك‭ ‬المستخدِمين،‭ ‬وعدم‭ ‬تردُد‭ ‬مشاهير‭ ‬الشبكات‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬الأسرية،‭ ‬فيما‭ ‬يُدرج‭ ‬بعض‭ ‬الأهل‭ ‬على‭ ‬حساباتهم‭ ‬صوراً‭ ‬لأبنائهم‭ ‬اعتقاداً‭ ‬منهم‭ ‬بأنها‭ ‬عادية‭.‬

ومن‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأطفال‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ “‬تحدي‭ ‬الجبنة‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الجبنة‭ ‬الذائبة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الطفل‭ ‬وتصوير‭ ‬ردة‭ ‬فعله‭. ‬وبنتيجة‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬يظهر‭ ‬الأطفال‭ ‬متفاجئين،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يبكي‭ ‬أو‭ ‬يحاول‭ ‬إزالة‭ ‬قطعة‭ ‬الجبنة‭ ‬عن‭ ‬وجهه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضحكات‭ ‬الوالدين‭ ‬التي‭ ‬تُسمع‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭.‬

ويختار‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬الانترنت‭ ‬توثيق‭ ‬حياتهم‭ ‬الأسرية،‭ ‬بينهم‭ ‬أم‭ ‬يُتابع‭ ‬حسابها‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬تقوم‭ ‬بتصوير‭ ‬أبنائها‭ ‬وهم‭ ‬ينفذون‭ ‬تحديات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬أو‭ ‬تشجع‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التظاهر‭ ‬بأنّها‭ ‬تدخّن‭ ‬لإثارة‭ ‬استغراب‭ ‬أخيها‭ ‬الصغير‭. ‬ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬مرصد‭ ‬الأبوة‭ ‬والتعليم‭ ‬الرقمي‭ (‬أوبن‭) ‬توما‭ ‬رومير‭ “‬هناك‭ ‬آباء‭ ‬يكسبون‭ ‬آلاف‭ ‬اليورو‭ ‬شهرياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلقاء‭ ‬البطاطا‭ ‬المهروسة‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬أبنائهم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ “‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العنف‭ ‬التعليمي‭ ‬الرقمي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬نكافح‭ ‬فيه‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬إهانات‭”.‬

ولا‭ ‬يشكل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬تجاوزات‭ ‬لناشطين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الشهرة‭ ‬فحسب،‭ ‬إذ‭ ‬انتشر‭ ‬أخيراً‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مقلب‭ ‬بعنوان‭ “‬شرطة‭ ‬الأطفال‭”‬،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬تسجيل‭ ‬لشرطي‭ ‬زائف‭ ‬يقول‭ “‬طفلك‭ ‬لا‭ ‬‮ ‬ينفّذ‭ ‬تعليماتك؟‭ ‬سنضعه‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬نحن‭ ‬آتون‭”‬،‭ ‬ليظهر‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬خائفاً‭ ‬أو‭ ‬باكياً‭. ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬مطالبة‭ ‬غالبية‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬بتنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬يدرس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الاثنين‭ ‬اقتراح‭ ‬قانون‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ “‬حقوق‭ ‬الصورة‭” ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬النواب‭ ‬تبنّوا‭ ‬الخميس‭ ‬قانوناً‭ ‬يُلزم‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬الوالدين‭ ‬قبل‭ ‬إنشاء‭ ‬أي‭ ‬حساب‭ ‬لمَن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

وتقول‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الأطفال‭ ‬شارلوت‭ ‬كوبيل،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ “‬قد‭ ‬يتم‭ ‬تعليق‭ ‬حق‭ ‬التصوير‭ ‬الخاص‭ ‬بالآباء‭ ‬الذين‭ ‬يسيئون‭ ‬بصورة‭ ‬خطرة‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬أبنائهم‭”.‬

ويوضح‭ ‬النائب‭ ‬برونو‭ ‬ستوديه‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬اقتراح‭ ‬القانون‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الآباء،‭ ‬يتعيّن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬صورة‭ ‬وإخراجها‭ ‬من‭ ‬إطارها‭ ‬الخاص‭”.‬

ويتابع‭ “‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬الوالدان‭ ‬حقهما‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬أبنائهما‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬حياتهم‭ ‬الخاصة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬يظهر‭ ‬طفل‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬يتخطى‭ ‬عمره‭ ‬الـ13‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬1300‭ ‬صورة‭ ‬منشورة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬لأحد‭ ‬أقاربه‭”.‬

‭- ‬استغلال‭ ‬الأطفال‭ ‬جنسياً‭ -‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬يُعنى‭ ‬بها‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬والانترنت،‭ ‬قد‭ ‬ينطوي‭ ‬النشر‭ ‬المفرط‭ ‬لصور‭ ‬أو‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تُعدّ‭ ‬مبتذلة‭ ‬أو‭ “‬بريئة‭” ‬وتبقى‭ ‬في‭ ‬الانترنت‭ ‬لسنوات،‭ ‬على‭ ‬انتهاكات‭ ‬خطرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الصورة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحذّر‭ ‬الجمعيات‭.‬

ويؤكد‭ ‬توما‭ ‬رومير‭ ‬أن‭ “‬رؤية‭ ‬المراهق‭ ‬صوره‭ ‬منتشرة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬تضر‭ ‬بثقته‭ ‬بنفسه،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يعرّضه‭ ‬ذلك‭ ‬للتنمر‭ ‬ويضرّ‭ ‬بعلاقته‭ ‬مع‭ ‬والديه‭”.‬

وتوصّلت‭ ‬دراسة‭ ‬شملت‭ ‬25‭ ‬بلداً‭ ‬ونشرتها‭ ‬شركة‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬مراهقين‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعرض‭ ‬آبائهم‭ ‬منشورات‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الصور‭ ‬عادية‭ ‬و‭”‬بريئة‭”‬،‭ ‬قد‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬تستغل‭ ‬الأطفال‭ ‬جنسياً‭. ‬ويقول‭ ‬ستوديه‭ ‬إنّ‭ “‬50%‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تُنشر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬لاستغلال‭ ‬الأطفال‭ ‬جنسياً‭ ‬تكون‭ ‬منشورة‭ ‬أساساً‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إنّ‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬وتحديداً‭ ‬صور‭ ‬الأطفال‭ ‬وهم‭ ‬عراة‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬فتيات‭ ‬صغيرات‭ ‬يرتدين‭ ‬ملابس‭ ‬رياضة‭ ‬الجمباز،‭ ‬تثير‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬لدى‭ ‬مستغلي‭ ‬الأطفال‭ ‬جنسياً‭”.‬

وتقول‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ “‬كاميليون‭” ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬للأطفال‭ ‬سوشياتا‭ ‬سيم‭ ‬‮ ‬إنّ‭ “‬الصور‭ ‬الملتقطة‭ ‬خلال‭ ‬الإجازات‭ ‬العائلية‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تُظهر‭ ‬فتيات‭ ‬يرتدين‭ ‬تنانير‭ ‬التوتو،‭ ‬تثير‭ ‬اهتمام‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتوانون‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬واستخدامها،‭ ‬ويسعون‭ ‬بفضل‭ ‬بيانات‭ ‬منشورة‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الطفل‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬والديه‭”.‬