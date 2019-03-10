انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬استسلام‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬جيبه‭ ‬الأخير

ارتياح‭ ‬واشنطن‭ ‬لإبقاء‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬سوريا

بيروت‭ ‬‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬مهلة‭ ‬«استسلام»‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬انتهت،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬ضد‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر‭ ‬سيبدأ‭ ‬«في‭ ‬أي‭ ‬لحظة»،‭ ‬بعد‭ ‬إجلاء‭ ‬آلآف‭ ‬الأشخاص‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الاعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«مهلة‭ ‬استسلام‭ ‬داعش‭ ‬قد‭ ‬انتهت،‭ ‬قواتنا‭ ‬تلقت‭ ‬الأوامر‭ ‬بالتحرك‭ ‬العسكري‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬إرهابيين‭ ‬في‭ ‬الباغوز»‭. ‬وأوضح‭ ‬بالي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬«سيبدأ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة»‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الممر‭ ‬المخصص‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مفتوحاً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬«هناك‭ ‬مدنيون»‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬المغادرة‭. ‬وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعين‭. ‬ثم‭ ‬علقت‭ ‬هجومها‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬افساحاً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الراغبين‭ ‬مجدداً‭ ‬بالخروج‭. ‬وخرج‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬آلاف‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬أعدادهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬حسبان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وشريكها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬طواقمها‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬النزوح‭. ‬ويقتصر‭ ‬وجود‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬عشوائي‭ ‬محاط‭ ‬بأراض‭ ‬زراعية‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬الضفاف‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات،‭ ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬منه‭ .‬‭ ‬وأعلن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬«متفائلة‭ ‬جداً»‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬فرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدّة‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬قرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬إبقاءها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬لقناة‭ ‬«ايه‭ ‬بي‭ ‬سي»‭ ‬الأميركية‭ ‬«من‭ ‬خلال‭ ‬محادثاتي‭ ‬مع‭ ‬نظيري‭ ‬البريطاني‭ ‬والفرنسي،‭ ‬أنا‭ ‬متفائل‭ ‬جداً‭ ‬لمشاركتهم»‭.‬

ولا‭ ‬شيء‭ ‬رسميا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬الأميركية‭ ‬تواصل‭ ‬مشاوراتها،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وأكد‭ ‬بولتون‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬يكررها‭ ‬ترامب‭ ‬بدون‭ ‬توقف‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بأن‭ ‬«الخلافة»‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وتصريحات‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجنرال‭ ‬جوزف‭ ‬فوتيل‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬«بعيدة‭ ‬من‭ ‬الانتهاء»‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬«لم‭ ‬يتحدث‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الخلافة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬يعني‭ ‬نهاية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشكل‭ ‬عام»‭.‬

وتابع‭ ‬«نعلم‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬ليس‭ ‬كذلك»،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬«التهديد‭ ‬سيبقى،‭ ‬لكن‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬يلتزم‭ ‬الرئيس‭ ‬إبقاء‭ ‬وجود‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وقوة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬هو‭ ‬التصدي‭ ‬لاحتمال‭ ‬عودة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية»‭.‬