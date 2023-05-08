انتقاد أمريكي لقرار عودة سوريا ومسؤول في الجامعة العربية لـ(الزمان): الأسد سيحضر قمة الرياض

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

انتقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬قرار‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬استئناف‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتها،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬تطبيعا‭ ‬للعلاقات‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فيدانت‭ ‬باتل‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬تستحق‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نطبّع‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬ولا‭ ‬ندعم‭ ‬حلفاءنا‭ ‬وشركاءنا‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

أعربت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرارًا‭ ‬عن‭ ‬معارضتها‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬ويحظر‭ ‬قانونها‭ ‬المحلي‭ ‬أي‭ ‬مساعدة‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محاسبة‭ ‬على‭ ‬الانتهاكات‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭.‬

لكن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬صوتت‭ ‬الأحد‭ ‬لصالح‭ ‬استئناف‭ ‬نشاط‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬اقرارها‭ ‬فعليا‭ ‬بانتصار‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وشردت‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وقلل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الخلافات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مشددا‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬لها‭ ‬أهداف‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركائها‭ ‬العرب‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬فيدانت‭ ‬باتيل‭ ‬‮«‬نتشارك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسوريا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2254‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للانتقال‭ ‬السياسي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعمل‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬عرب‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬السوريين‭ ‬ودعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬لمنع‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

​فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تلقت‭ ‬معلومات‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬سوف‭ ‬يحضر‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬بالرياض‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬بحضور‭ ‬المؤتمر،‭ ‬لكن‭ ‬السعودية‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬انها‭ ‬أرسلت‭ ‬دعوة‭ ‬للاسد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإستقبال‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬أو‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬إذا‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬إستعادة‭ ‬سوريا‭ ‬لمقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والرئيس‭ ‬الأسد،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬انعكاساته‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬والمنطقة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القطيعة‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وإنه‭ ‬كلما‭ ‬تقدمت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬خطوة‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ ‬ابتعدت‭ ‬خطوة‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬بقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬نظرا‭ ‬لأهميتها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وأنها‭ ‬أبلغت‭ ‬السفير‭ ‬السوري‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وقتئذ‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المصري‭ ‬السوري‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬كشف‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الستار‭ ‬الجميلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬الإشتراكي‭ ‬الناصري‭ ‬بالعراق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬منفرد‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أثناء‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬الناصرية‭ ‬لسوريا‭ ‬حيث‭ ‬أبلغ‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الستار‭ ‬الجميلي‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬أنه‭ ‬متحفظ‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬بسوريا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطلعات‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬بسط‭ ‬نفوذه‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أبلغه‭ ‬أنه‭ ‬يعلم‭ ‬تمام‭ ‬العلم‭ ‬وجود‭ ‬أجندة‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والمنطقة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يمكن‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬وأن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬منشآت‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬رغم‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬استعانة‭ ‬سوريا‭ ‬بإيران‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬لتخلي‭ ‬العرب‭ ‬عن‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬محنتها‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬السفيرة‭ ‬منى‭ ‬عمر‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬الأطراف‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬أشعلت‭ ‬الأزمة‭ ‬ولفتت‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لديها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬خاصة‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والدول‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإعادة‭ ‬المنشآت‭ ‬والأبنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬هدمها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أعرب‭ ‬معارضون‭ ‬سوريون‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬لقرار‭ ‬الجامعة‭ ‬بعودة‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬سلوكيات‭ ‬النظام‭ ‬لم‭ ‬تتغير،‭ ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬السوري‭ ‬سامر‭ ‬فليوي‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬مكافأة‭ ‬للنظام‭ ‬وتشبيع‭ ‬النظم‭ ‬الديكتاتورية‭ ‬لارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬والإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الحكم،‭ ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬المعارض‭ ‬السوري‭ ‬سمير‭ ‬بشار‭ ‬السعودية‭ ‬بانها‭ ‬عقدت‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬صفقة‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭. ‬وكانت‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬متشرذمة‭ ‬وموالية‭ ‬للاقطاب‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬طوال‭ ‬الحرب‭. .‬

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