انتقادات في بريطانيا لمشروع قانون يقيد حق اللجوء الى حد الالغاء 

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

سارعت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬لفرض‭ ‬قيود‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لعمليات‭ ‬العبور‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬لقناة المانش،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نددت‭ ‬به‭ ‬بشدة‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬يجعل‭ ‬اللجوء‭ ‬غير‭ ‬متاح‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الواصلين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وبذلك‭ ‬تسعى‭ ‬حكومة‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬شعبيتها‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬لثني‭ ‬الآلاف‭ ‬عن‭ ‬عبور‭ ‬المانش‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬ينص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الترحيل‭ ‬السريع‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬ويمنعهم‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬وبالتالي‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭. ‬كما‭ ‬يسهل‭ ‬احتجاز‭ ‬المهاجرين‭ ‬حتى‭ ‬ترحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬اخرى‭ ‬تعتبر‭ ‬آمنة‭.‬‮ ‬

أثار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تشديد‭ ‬قوانين‭ ‬الهجرة،‭ ‬موجة‭ ‬استنكار‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬مساعدة‭ ‬اللاجئين‭ ‬التي‭ ‬تعتبره‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بقلق‭ ‬عميق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬المعمم‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬الافراد‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬سيكون‭ ‬مخالفا‭ ‬لالتزامات‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحق‭ ‬اللاجئين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬يثير‭ ‬التشريع‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬المحددة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬انتهاك‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬حالته‭ ‬وحظر‭ ‬الإعادة‭ ‬القسرية‭ ‬للمهاجرين‭ ‬والابعاد‭ ‬الجماعي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬التعسفي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقبل‭ ‬يوم،‭ ‬اتهمت‭ ‬مفوضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬لندن‭ ‬بالسعي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬قارن‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬غاري‭ ‬لينكر‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬حاليا‭ ‬مقدما‭ ‬مشهورا‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬لغة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬اللاجئين‭ ‬ب»تلك‭ ‬التي‭ ‬استخدمتها‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الثلاثينات‮»‬‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬استياء‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭.‬‮ ‬‭ ‬ووعدت‭ ‬المجموعة‭ ‬السمعية‭ ‬والبصرية‭ ‬العامة‭ ‬بإجراء‭ ‬‮«‬محاورة‭ ‬صريحة‮»‬‭ ‬معه‭.‬‮ ‬

اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬امام‭ ‬هجمات‭ ‬المعارضة‭ ‬‮«‬لأننا‭ ‬بالتحديد‭ ‬نريد‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ … ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ترك‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬القانونيين‭ ‬يستغلون‭ ‬نظامنا‭ ‬ويتسببون‭ ‬بإغراقه‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬القوارب‭ ‬ليس‭ ‬أولويتي‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أولوية‭ ‬البريطانيين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬قبله‭ ‬سعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬سويلا‭ ‬برافرمان‭ ‬التي‭ ‬انتهجت‭ ‬خطا‭ ‬متشددا‭ ‬ في‭ ‬مجال‭ ‬الهجرة،‭ ‬لمواجهة‭ ‬الانتقادات‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬العنصرية‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬الذين‭ ‬يستغلون‭ ‬نظامنا‭ ‬الخاص‭ ‬باللجوء‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬تقول‭ ‬الحكومة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬واثقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مشروعها‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مرفقة‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون،‭ ‬اقرت‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬التأكيد‭ ‬بأن‭ ‬النص‭ ‬يحترم‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮ ‬‭ ‬قال‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬الهجرة‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياته،‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لمعركة‭ ‬قانونية‭ ‬حول‭ ‬النص‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬نستعيد‭ ‬السيطرة‭ ‬التامة‭ ‬على‭ ‬حدودنا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وهو‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يزور‭ ‬فرنسا‭ ‬الجمعة‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونهما‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬‮ ‬

تطلب‭ ‬لندن‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المهاجرون‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬آمن‭ ‬يصلون‭ ‬إليه‭.‬‮ ‬

العام‭ ‬الماضي‭ ‬وصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45000‭ ‬مهاجر‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬المانش‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭. ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬قضى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬27‭ ‬مهاجرًا‭ ‬غرقا‭ ‬لدى‭ ‬عبورهم‭ ‬القناة‭.‬‮ ‬

يتم‭ ‬إيواء‭ ‬هؤلاء‭ ‬المهاجرين،‭ ‬ويطلب‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الدولة‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬أحيانا‭ ‬توترا‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬نظام‭ ‬اللجوء‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭ ‬المتدفقة‭ ‬عليه‭.‬‮ ‬

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