انتخاب‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيساً‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق

أربيل‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

انتخب‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬ليكون‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬للاقليم‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬اول‭ ‬مرة‭ ‬دستورياً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2005‭ .‬

وصوت‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬إربيل‭ ‬68‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬111‭ ‬هم‭ ‬مجموع‭ ‬اعضاء‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬لصالح‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬(52‭ ‬عاما)‭.‬

وحضر‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬81‭ ‬نائبا‭ ‬بعدما‭ ‬قطاعها‭ ‬نواب‭ ‬أبرزهم‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬(21‭ ‬نائبا)‭ ‬الذي‭ ‬أسسه‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬والرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬جلال‭ ‬طالباني‭ ‬ويعد‭ ‬المنافس‭ ‬السياسي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭. ‬ونيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬حفيد‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬التاريخي‭ ‬مصطفى‭ ‬بارزاني‭ ‬،‭ ‬وإبن‭ ‬ادريس‭ ‬بارزاني‭ ‬احد‭ ‬أبرز‭ ‬زعماء‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭. ‬وصهر‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ . ‬واصبح‭ ‬نيجيرفان‭ ‬اليوم‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بعد‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬الذي‭ ‬شغله‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬كرئيس‭ ‬للإقليم‭ ‬حتى‭ ‬فشل‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬الإقليم‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬وقاد‭ ‬نيجرفان‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬ادت‭ ‬لفك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬الاقليم‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬الاستفتاء‭ . ‬ولد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬للإقليم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وقضى‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬المهجر‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ويتحدث‭ ‬الكردية‭ ‬والفارسية‭ ‬والانكليزية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬للإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقمع‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الإقليم‭ ‬وكان‭ ‬أنذاك‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬وبعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬وبسبب‭ ‬الصراعات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬المتنافسين،‭ ‬تقلصت‭ ‬سلطة‭ ‬أربيل‭ ‬لتشمل‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬الإقليم،‭ ‬وعاد‭ ‬الوفاق‭ ‬ليتوحد‭ ‬الاقليم‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬ويتولى‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئاسة‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭.‬

كما‭ ‬شغل‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬حاليا،‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬وزراء‭ ‬الاقليم‭ ‬وعاد‭ ‬نيجيرفان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬منصبه‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭.‬

ونيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬متزوج‭ ‬من‭ ‬ابنة‭ ‬عمه‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬لخمسة‭ ‬اطفال‭ ‬ومولع‭ ‬بالشعر‭ ‬والأدب‭ ‬الكردي‭ ‬والفارسي‭.‬