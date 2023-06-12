امرأة‭ ‬تستفيق‭ ‬داخل‭ ‬نعش‭ ‬خلال‭ ‬جنازتها‭ ‬

كيتو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬أثارت‭ ‬ذهولا‭ ‬في‭ ‬الإكوادور،‭ ‬سمع‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬جالسين‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬جنائزية،‭ ‬امرأة‭ ‬تتنفس‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬النعش‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬وفاتها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬روى‭ ‬الأحد‭ ‬نجل‭ ‬السيدة‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬بأنها‭ “‬عائدة‭ ‬من‭ ‬الموت‭”.‬

ويُظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بيلا‭ ‬مونتويا‭ ‬البالغة‭ ‬76‭ ‬عاماً،‭ ‬داخل‭ ‬نعش‭ ‬مفتوح‭ ‬وتتنفس‭ ‬بصعوبة،‭ ‬محاطة‭ ‬برَجلين‭ ‬أتيا‭ ‬لمساعدتها‭. ‬وقال‭ ‬ابنها‭ ‬خيلبرت‭ ‬بالبران‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬والدته‭ ‬كانت‭ ‬بيدها‭ ‬اليسرى‭ ‬تضرب‭ ‬جوانب‭ ‬النعش‭ ‬ويدها‭ ‬ترتعش‭.‬

ونشرت‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬شبّهتها‭ ‬بـ‭”‬القيامة‭ ‬من‭ ‬الموت‭”.‬

وأضاف‭ ‬بالبيران‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬صحيفة‭ “‬إل‭ ‬أونيفرسو‭” ‬المحلية‭ “‬أمي‭ ‬موضوعة‭ ‬تحت‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭. ‬قلبها‭ ‬مستقر‭. ‬ضغطَ‭ ‬الطبيب‭ ‬على‭ ‬يدها‭ ‬وتفاعلت‭ ‬معه‭”. ‬وكانت‭ ‬أُعلنت‭ ‬وفاة‭ ‬مونتويا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬باباهويو‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬أُدخلت‭ ‬مونتويا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬إصابتها‭ ‬بجلطة‭ ‬دماغية،‭ ‬و‭”‬عانت‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمحاولات‭ ‬الإنعاش،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬الطبيب‭ ‬المناوب‭ ‬وفاتها‭”.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬لجنة‭ ‬فنية‭ ‬بـ‭”‬تحليل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بعمق‭” ‬وإقامة‭ “‬تدقيق‭ ‬طبي‭ ‬لتحديد‭ ‬المسؤولية‭” ‬عن‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬الخاطئة‭.‬

وقال‭ ‬بالبيران‭ “‬أتعافى‭ ‬ببطء‭ ‬مما‭ ‬حدث‭. ‬الآن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أطلبه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬صحة‭ ‬والدتي‭. ‬أريدها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬وبجانبي‭”.‬‮ ‬