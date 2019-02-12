امرأة‭ ‬بملابس‭ ‬داخلية‭ ‬تغلق‭ ‬مطاراً‭ ‬

واشنطن‭ – ‬الزمان

أغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مطارا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬امرأة‭ ‬شبه‭ ‬عارية‭ ‬تركض‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬المطار‭. ‬وتعطلت‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المقلعة‭ ‬والهابطة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬فلورنسا‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين‭ ‬كما‭ ‬أغلق‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رأى‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬المرأة‭ ‬راكضة‭ ‬وهي‭ ‬تردي‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية‭ ‬فقط،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬موقع‭ ‬«‭ ‬فلورنس‭ ‬مورينغ‭ ‬نيوز»‭ ‬المحلي،‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬لي‭ ‬مارش،‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬فقط‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية،‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬أكثر‭. ‬وعن‭ ‬سبب‭ ‬إغلاق‭ ‬المطار،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬علميات‭ ‬الهبوط‭ ‬والإقلاع‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬وبعد‭ ‬رصد‭ ‬المرأة،‭ ‬جرى‭ ‬استدعاء‭ ‬ضابط‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬واستعانوا‭ ‬بالكلاب‭ ‬البوليسية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للعثور‭ ‬عليها‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬عثرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬شبة‭ ‬العارية،‭ ‬داخل‭ ‬خزان‭ ‬تجميع‭ ‬مياه‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المطار،‭ ‬وجرى‭ ‬لاحقا‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقييم‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭ ‬والعقلية‭.‬