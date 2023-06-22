امتحانات الطلبة – محمــد بـاني أل فـالـح

محمــد بـاني أل فـالـح

يعاني الأهالي في أيام الامتحانات العديد من المشاكل منها اختيار مكان الامتحان بعيدا عن المناطق السكنية للطلبة .

مثال ذلك ان طلبة حي أور والبنوك والقاهرة يذهبون للامتحان في منطقة الأعظمية وغيرهم الكثير ما يستوجب مرافقة أولياء الطلبة لأبنائهم من الطلبة والطالبات وكذلك تبديل موعد الامتحان وجعله في الساعة السابعة بدل ما كان معمول به سابقاً عند الساعة الثامنة وهو امر يضطر معه أهالي الطلبة إلى الخروج مبكراً للحاق بموعد الأمتحانات وهو ما يسبب زخم وازدحام في الشوارع بسبب خروجهم مع خروج الموظفين وأصحاب المهن والمصالح.

يتسبب ذلك في حدوث فوضى في الشوارع بسبب تجمع الأهالي بانتظار خروج أبنائهم وجلوسهم طيلة أكثر من ساعتين أمام باب الكلية أو المركز الامتحانية ..

يجب مراعاة أهالي الطلبة في تعيين المراكز الامتحانية وضرورة أن تكون قريبة من مناطق سكن الطلبة وتغيير موعد الامتحانات لتلافي حدوث مشاكل نحن في غنى عنها ومعها تقليص نفقات الذهاب والإياب بالنسبة للطلبة حيث يستوجب على الأهالي استعمال التاكسي للوصول قبل موعد الامتحان وهو ما يعد عبئا ماليا إضافيا على أولياء الطلبة.