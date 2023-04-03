امانة بغداد والوقف السني يبحثان تطوير محيط مرقدي الكيلاني وأبي حنيفة

بغداد – فائز جواد

بحث امين بغداد عمار موسى ، مع رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، مشروع تطوير المشهد الحضري للمنطقة المحيطة بمرقدي الشيخ عبد القادر الكيلاني والامام ابي حنيفة النعمان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا مشروع تطوير المنطقة المُحيطة بجامع الشيخ عبد القادر وازالة جميع التجاوزات ومعالجة حركة المركبات قرب مدخل المدخل، وتطوير منطقة الامام ابي حنيفة في الاعظمية)، واشار امين بغداد الى (اهمية تأهيل المنطقتين وتحويلهما الى بصمة متميزة في العاصمة بما يتلائم مع طبيعتهما الدينية والسياحية، وتفعيل العمل بالدراسات الاستشارية القديمة وتحديثها واعداد تصاميم جديدة للشروع باعمال التطوير). وشارك موسى عمّال البلدية في تجهيز مأدبة الافطار بحدائق متنزه الزوراء من اجل دعمهم. وذكر البيان ان (الامانة اقامت مأدبة افطار لعمّال النظافة المتميزين في الدوائر البلدية، ممن يتواجدون على مدار 24 ساعة في مناقط بغداد)، مبيناً ان (هؤلاء العمّال تعرَّض بعضهم لحوادث ادَّت الى وفاتهم، والبعض الاخر لاصابات بالغة جراء العمل الميداني)، واضاف ان (مشاركة الامين بالمأدبة جاء دعماً لهذه الشريحة المهمة التي تقدم خدمات النظافة لاهالي العاصمة)، مشيراً الى (تكريمهم وتقديم درع العراق لهم، تثميناً لجهودهم). على صعيد متصل، وفَّرت محافظة بغداد، 22 آلية لدعم وإسناد اعمال محافظة الديوانية في سحب مياه الأمطار حسب توجيهات رئاسة الوزراء.

وقال بيان امس ان (مديرية المجاري وشعبة الطوارئ في المحافظة، ارسلت 22 آلية لإسناد بلدية الديوانية في سحب مياه الأمطار عن الشوارع والأحياء السكنية بعد هطول الامطار مؤخراً، بالتنسيق مع الجهد الخدمي الهندسي المركزي وبإشراف محافظ بغداد محمد العطا)، ولفت الى (مواصلة العمل الخدمي في المحافظة لحين سحب جميع المياه المُتجمعة في الشوارع).