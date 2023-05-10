امانة بغداد تنعى مدير إعلامها الأسبق

بغداد – ياسين ياس

نعت امانة بغداد المدير الاسبق للمديرية العامة للعلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة حسن الذي غيبه الموت امس الاربعاء أثر نوبة قلبية مفاجئة ، وأشارت الأمانة في بيان ان (امين بغداد والوكلاء والمديرين العامين يتقدمون بخالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة ومحبي الفقيد الذي عرف بحسن سيرته واعتزازه وحبه لامانة بغداد ودفاعه عنها طوال سنوات عمله). فيما استذكر زملاؤه حبه واخلاصه لعمله ، وعنه قال الإعلامي عادل العرداوي (عملت معه جنباً الى جنب قرابة 15 عاماً متواصلة في رحاب امانة بغداد ، لم ارى منه الا الخير والمحبة والاحترام العالي لي ولغيري ، كانت ابوابه مشرعة لكل من يتوجه اليها ديدنه مساعدة الناس جهد امكانه ، منفتح الى اخر الحدود لايرد من يقصده )مضيفا (كان محباً للثقافة وخصوصاً للتاريخ والتراث والمأثور الشعبي وحافظاً للشعر بنوعيه الفصيح والشعبي، وكان انساناً صابراً متحملاً لكل الظروف الصعبة والقاسية التي مرت به وتجاوزها وفي اشد حالات الضنك والضيق والحزن كان يقول النكته ويستمع للطرفة بل ويحفظ حكايات ومواقف تلك الطرف وابيات الشعر التي تنطق بالحكمة والعبرة).