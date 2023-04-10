التخطيط يناقش تطوير المناطق والقرى الأكثر فقراً

امانة بغداد تنجز مشروعاً خدمياً للصرف الصحي في الدورة

بغداد – ابتهال العربي

افصحت امانة بغداد،عن قرب افتتاح اكبر مشروع للصرف الصحي يعد الاول من نوعه بعد عام 2003 . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (امين بغداد عمار موسى اجرى جولة لمشروع محطة مجاري الدورة الرئيسة الثانية)، واضاف ان (المشروع يحتوي على تسع مضخات بمعدل تصريف 12,5 متر مكعب بالثانية، والخط الداخل للمشروع بقطر 3600 مليمتر بإتجاه مشروع الكرخ للتصفية والمعالجة)، مشيراً الى (استكمال المراحل النهائية لاكبر مشروع للصرف الصحي تم تنفيذه بعد عام 2003)واضاف ان (الامانة تولّت مشاريع البنى التحتية المهمة ومشروع محطة الدورة الرئيسة الثانية الذي يعد من اكبر المشاريع التي تم تنفيذها بعد عام 2003)? مبيناً ان (المشروع سيخدم مناطق الكرخ في بغداد ويخفف الضغط على الخطوط الناقلة ومحطة الدورة الرئيسة الأولى)

افتتاح مشروع

، لافتاً الى ان (دائرة مجاري بغداد نفّذت المراحل الاخيرة للمشروع وسيتم افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة)، واكد ان (رئاسة الوزراء وجّهت بإنهاء المشاريع المتلكئة من قِبل الشركات او رتابة الاجراءات القانونية والمالية والادارية). واطلقت الامانة حملة كبرى لإكساء 4 ملايين متر مربع من مساحة شوارع العاصمة الرئيسة بضمن خطة وموازنة قانون الدعم الطارئ. وذكر بيان امس ان (ملاكات الامانة وضعت خطة متكاملة من مسوحات وتصاميم ميدانية لشمول الشوارع الرئيسة والمتضررة بحملة الاكساء التي تستهدف 4 ملايين متر مربع من مساحة شوارع العاصمة)، مبيناً ان (الحملة انطلقت في جميع قواطع الدوائر البلدية بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد السوداني)، واضاف ان (امين بغداد اوعز بتحديد شارع رئيس ضمن حدود كل دائرة بلدية لتحويله لشارع نموذجي اسوة بشارعي الجوادر والزيتون اللذين اصبحا علامة فارقة بجانبي بغداد الرصافة والكرخ). من جهتها باشرت محافظة بغداد ،بأعمال اكساء طبقة الاساس لمشروع تطوير وتأهيل مدخل بغداد الموصل. وقال المحافظ علي جابر العطا خلال جولة ميدانية اجراها في الموقع، مع مديرية الطرق والجسور بالمحافظة ان (الملاكات الفنية للشركة المنفذة باشرت بأعمال الإكساء بجزء من الجزرة الوسطية من المقطع الثالث بطول سبعة كيلومترات يصل الى منطقة المشاهدة)، واشار الى ان (حملة الاكساء جاءت لتهيئة ممر الذهاب بإتجاه الموصل للإكساء بطبقة تعديلية بالمواصفات الرابطة على عرض الشارع ككل)، موضحاً ان (وتيرة الاعمال في تطوير المدخل بدأت بالتصاعد نتيجة رفع التجاوزات والحواجز الكونكريتية من محرّمات الطريق على حدود معسكر التاجي، ونقل السيطرات الامنية الى منطقة العبايجي، وبعض المناطق الاخرى)، وتابع ان (اكثر من 120 آلية تخصصية خُصصت للموقع موزعة بمسافة 33 كيلومتراً). و حقّقت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نسب إنجاز متقدمة بطريق الحج البري الرابط بين العراق والسعودية. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (مشروع طريق الحج البري في محافظة النجف تنفذه دائرة الطرق والجسور التابعة الى الوزارة)، منوهاً الى ان (وصول نسب الانجاز للمرحلة الأولى الى 71 بالمئة، حيث شمل المشروع الاعمال الترابية ونقل الحصى والتبليط بالاسفلت وإنشاء قناطر مختلفة)، واضاف ان (المرحلة الثانية للمشروع وصلت نسب الإنجاز فيها الى 33 بالمئة، وشملت الاعمال الترابية والمباشرة بأعمال تبليط الطريق في شهر ايار المقبل). على صعيد متصل، بحث وزير التخطيط محمد علي تميم، مع ممثّل البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور، تسريع العمل بالمشاريع الممّولة من المِنح والقروض الدولية. واوضح بيان امس ان (تميم، ناقش مع وفد البنك الدولي عدد من القضايا التي تتعلق بالتعاون المشترك بين العراق والبنك فيما يخص آليات تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق والقرى الاكثر فقراً، التي تنفذها الوزارة بضمن الصندوق الاجتماعي للتنمية الممّول من البنك الدولي.

مشاريع مهمة

لافتاً الى (الاتفاق على تحديد خريطة العمل للتسريع في انجاز المشاريع المهمة في المدن والقرى)، وتابع ان (الجانبين استعرضا العمل المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، والبنك الدولي لوضع الاولويات المهمة والحلول التي من شأنها معالجة وتذليل المشاكلات واستكمال المشاريع بدعم البنك والمنظمات الدولية). وناقشت الوزارة وثيقة الإطار الاستراتيجي للسجل الموحد ضمن مشروع اسراتيجية اصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق. وقال البيان ان (الوزارة بحثت مع ممثلي برنامج الاغذية العالمي، وثيقة الاطار وفق استراتيجية اصلاح نظام الحماية الاجتماعية)، مشيراً الى ان (الاجتماع ناقش الخطط لتحسين اللستهداف الخاص بالبطاقة التموينية وتطوير السجل الموحد للحماية الاجتماعية، وتحسين نظام التوزيع العام في العراق).