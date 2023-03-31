اليونسكو تدعو إلى تطبيق توصيتها بشأن الذكاء الاصطناعي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعت‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬الخميس‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬توصيتها‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لتنظيم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بعدما‭ ‬دعا‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬ومئات‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬محذرين‭ ‬من‭ “‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭”.‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لليونسكو‭ ‬أودري‭ ‬أزولاي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬يحتاج‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬قواعد‭ ‬أخلاقية‭ ‬أقوى‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬نواجهه‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحاضر‭. ‬لقد‭ ‬وضعت‭ ‬توصية‭ ‬اليونسكو‭ ‬بشأن‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الإطار‭ ‬التقنيني‭ ‬المناسب‭”. ‬وكانت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ193‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أقرت‭ ‬بالإجماع‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021‭ “‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المعياري‭ ‬العالمي‭ ‬الأول‭ ‬للاستخدام‭ ‬الأخلاقي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”‬،‭ ‬وهي‭ “‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬للبلدان،‭ ‬تصف‭ ‬طريقة‭ ‬الإفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭.‬

وصدر‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬بعد‭ ‬جهود‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬يفصّل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬القيام‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إنشاء‭ ‬أداة‭ ‬تشريعية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومراقبته،‭ ‬أو‭ “‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬الكامل‭ ‬للبيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬والحساسة‭” ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تثقيف‭ ‬الجماهير‭ ‬حول‭ ‬موضوعها‭.‬

وأكدت‭ ‬أزولاي‭ ‬أن‭ “‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والأنظمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحيل‭ ‬الأقوال‭ ‬إلى‭ ‬أفعال‭”‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنّ‭ ‬التنظيم‭ ‬الذاتي‭ ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬لتجنّب‭ ‬هذه‭ ‬الآفات‭ ‬الأخلاقية‭”.‬

وأشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬بلداً‭ “‬من‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭” ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬اليونسكو‭ “‬لتطوير‭ ‬ضوابط‭ ‬وموازين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬التوصية‭”.‬‮ ‬

ودعت‭ ‬اليونسكو‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬لتطوير‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ “‬مقامه‭ ‬الأخلاق‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬تقريراً‭ ‬مرحلياً‭ ‬سيُقدّم‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬اليونسكو‭ ‬العالمي‭ ‬لأخلاقيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2023‭”.‬

وقد‭ ‬وقّع‭ ‬مئات‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين،‭ ‬بينهم‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬رئيس‭ ‬تويتر‭ ‬ومؤسس‭ ‬شركتي‭ ‬سبايس‭ ‬اكس‭ ‬وتيسلا،‭ ‬والمؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ “‬آبل‭” ‬ستيف‭ ‬فوزنياك،‭ ‬الأربعاء‭ ‬دعوة‭ ‬للتوقف‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬أبحاث‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬