اليوم في دبي القمة العالمية للحكومات

رؤساء دول وحكومات ووزراء يناقشون مستقبل البشرية

4 من حملة جائزة نوبل يتحدثون عن مشاكل العالم

محسن حسين

من لبنان توجهت الى دبي بدعوة رسمية لحضور القمة العالمية للحكومات 2019.

وكما عهدتها فان دبي بدت مركزا لنشاط سياسي واقتصادي وثقافي وليس كما وصفها احدهم بانها (زرق ورق)

اليوم الاحد10 شباط تنطلق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

لم استطع في بدء وصولي الى دبي معرفة مدى مشاركة العراقيين في هذه القمة التي ستكون برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وحسب المعلومات المتوفرة ستشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول في شركات عالمية بارزة.

يقول رئيس القمة محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقمة أن تقدم وصفة “كيف تنجح الأمم” لجميع حكومات العالم، انطلاقاً من دور القمة كمصنع للتطوير الحكومي وأكاديمية تمكن الحكومات من الاستفادة من أحدث التوجهات والممارسات وتزودها بأفضل الأدوات لتطبيقها بنجاح.

وقال القرقاوي إن الشيخ محمد وجه بأن يكون محور القمة في 2019 تطوير حياة الإنسان، انطلاقاً من توجهات القمة الهادفة لدعم جهود الحكومات في صناعة مستقبل أفضل لـ 7 مليارات إنسان.

وأعلن رئيس القمة أن القمة ستشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين ونخبة من المفكرين ورواد الأعمال ليقدموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم ضمن 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل البيئة والتغير المناخي، ومستقبل التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، ومستقبل التجارة والتعاون الدولي، ومستقبل المجتمعات والسياسة، ومستقبل الاعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

مشاركات إماراتية

وذكر القرقاوي ان ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سيستعرض في جلسة رئيسية 7 متغيرات رئيسية ستشكل مدن المستقبل.كما يتحدث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في جلسة رئيسية بعنوان “مسيرة حكمة”، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في جلسة رئيسية “زيارة البابا إلى الإمارات عهد جديد للأخوة الإنسانية”.

وتشارك الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في جلسة بعنوان “اختيار المستقبل الذي سنورّثه”.

وكشف رئيس القمة العالمية للحكومات أن البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيخاطب الحكومات في بث مباشر، ما يؤكد الريادة العالمية التي حققتها القمة، وموقعها كمنصة جامعة للمعنيين بالتنمية وتطوير عمل الحكومات.

قادة دول ورؤساء حكومات

وحسب المتوفر من المعلومات فإن القمة استقطبت أبرز الشخصيات العالمية صاحبة التجارب الناجحة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تستضيف في جلسات حوارية خاصة وكلمات رئيسية بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وإيبسي كامبل بار نائبة رئيس كوستاريكا، و يوري راتاس رئيس وزراء إستونيا، الذين يمثلون الدول الثلاث ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات.

وستشهد القمة مشاركة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في جلسة حوارية تتناول الشأن اللبناني والعربي والدولي ورؤية الحريري لمستقبل عمل الحكومات.

الجيل الرابع للعولمة

وتفتتح أعمال القمة العالمية للحكومات بكلمة حول “الجيل الرابع للعولمة”، يلقيها البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”.

4 حاصلين على نوبل

و تشهد القمة للمرة الأولى مشاركة 4 شخصيات عالمية حائزة على جائزة نوبل، تضم كلاً من: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الحائز على جائزة نوبل للسلام ويتحدث عن كيفية قيادة الأمم من النزاع إلى الوفاق، ودانيال كانيمان أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد ويتحدث عن فن وعلم صناعة القرار.كما يشارك بول كروغمان أستاذ الاقتصاد والشؤون الدولية الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد في جلسة حول الآفاق المستقبلية للتجارة الحرة، وتشارك أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وليما غبوي ناشطة السلام الليبيرية التي أسهمت بدور رئيسي في إنهاء الحرب الأهلية الثانية في ليبريا، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في جلسة تتناول دور النساء في بناء مجتمعات ما بعد الحروب.

30 منظمة دولية

ويشارك في فعاليات القمة ممثلو أكثر من 30 منظمة دولية، وتتمثل أبرز المشاركات في حوار خاص مع كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، فيما يتحدث معالي أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن مستقبل الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ويشارك غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جلسة بعنوان “العمل من أجل مستقبل أفضل”.

وتشارك أودري أزولاي مدير عام اليونسكو في جلسة رئيسية ضمن أعمال القمة، فيما يتحدث فرانسيس غري مدير عام المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية عن مستقبل الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتحدث ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جلسة حول “مستقبل الغذاء العالمي”. كما يشارك أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وم. سانجيان، الرئيس التنفيذي لمنظمة المحميات الدولية، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي مختلف المنظمات الدولية.

الصين وقيادة العالم تكنولوجياً

وستكون الصين موجودة في القمة بشكل ملفت اذ وصل وانغ جيغانغ المبعوث الخاص للرئيس الصيني ومن المقرر ان يسلط الضوء على تجربة بلاده في المجالات التكنولوجية، في جلسة بعنوان: صعود التنين.. كيف نجحت الصين في قيادة عالم التكنولوجيا ؟ ، يستعرض فيها توجهات بلاده ورؤيتها التي مكنتها من تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.

اقتصاد المستقبل

ويقول المسولون هنا ان القمة ستتناول في جلساتها مستقبل الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين الذين سيشاركون في جلسات حوارية رئيسية وتفاعلية تغطي محاور ومنتديات القمة.

القيادة مصدر تحفيز أم سبب للفشل

وتسلط القمة الضوء على عدد من المواضيع المرتبطة بقيادة المستقبل، حيث تستضيف شخصيات عديدة منها سيمون سينيك الخبير العالمي في القيادة والمؤسسات الدولية وتوني روبنز الخبير العالمي في مجالات القيـــــــادة الذي درب أكثر من 100 رئيس حكومة وشركة عالمية.وجيمس روبينسون الخبير الاقتصادي مؤلف كتاب “لماذا تفشل الأمم؟” و المصمم العالمي تيم كوبي، الذي صمم مراكز خدمات شركات عالمية رائدة مثل “آبل”، و”كوكا كولا”، و”نايكي” وغيرها.

ضيوف شرف القمة.. قصص نجاح حكومي

ويقدم وزراء ومسؤولون في ثلاث دول هي أستونيا و كوستاريكا و رواندا ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات خلاصة التجارب التنموية والتطويرية التي قادتها بلادهم، ويشاركون خبراتهم ومعارفهم ومنهجيات عملهم في إيجاد الحلول لمختلف أشكال التحديات.

ومن المشاركين في جلسات القمة ممثلون عن شركات التكنولوجيا مثل ابل ولنكدإن و”وان ويب” وغيرها

كما تتحدث ساسكيا ساسين عالمة الاجتماع المتخصصة في العولمة والهجرة العالمية، في جلسة بعنوان “تصميم مدينة عالمية لمواطنين عالميين”.

وتركز القمة العالمية للحكومات على استشراف مستقبل التجارة العالمية، وتعقد عدة جلسات منها جلسة بعنوان “تأثير التكنولوجيا والتعاملات الرقمية على مستقبل التجارة

ومن المواضيع التي تتناول مهنتنا كاعلاميين ذكر المسولون ان احدى الجلسات ستخصص لمصير الحقيقة بين الإعلام والتكنولوجيا وتركز على العلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا وتستشرف ملامح إعلام المستقبل، وتعقد في هذا الإطار جلسة بعنوان “سباق الأخبار “الفيروسية”.. ما مصير الحقيقة؟” يتحدث فيها جيرارد بيكر، رئيس تحرير “وول ستريت جورنال”.

كما تنظم القمة جلسة بعنوان “الفضاء الرقمي المتوحش.. ساحات لتجنيد المتطرفين” تستضيف د. إيرن سالتمان مدير سياسة محاربة الإرهاب والتطرف من “فيسبوك” للحديث عن تحديات مكافحة التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك جلسة حوار

تتناول التغييرات التي طرأت على الإعلام مع ثورة البيانات، بعنوان “قصة صحفي مع البيانات.. الأسرار التي غيرت الأخبار”.

16 منتدى

وتنظم القمة العالمية للحكومات 16 منتدى دولياً انطلقت فعالياتها الجمعة 8 شباط تشمل الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذكاء الاصطناعي والتوازن بين الجنسين وغيرها من المواضيع.

متحف المستقبل

وتشهد القمة العالمية فعاليات منها متحف المستقبل الذي يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية غير مسبوقة تفتح أمامهم نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.ويركز المتحف هذا العام على مستقبل صحة البشر وتعزيز قدراتهم الجسدية، ويسلط الضوء على العديد من التطورات التي تحولت من خيال علمي إلى ابتكارات جذرية ستغير مفهوم العلوم والتكنولوجيا مثل استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة أعضاء وأنسجة حية، ويستعرض رحلة تطور البشرية من الماضي إلى المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

الحكومات الخلاقة

كما تشهد القمة تنظيم ابتكارات الحكومات الخلاقة التي تقدم أفضل الحلول المبتكرة التي طورتها حكومات حول العالم لمواجهة تحديات متنوعة، لتصبح نماذج قابلة للتطبيق عالمياً، في مجالات من ضمنها التنقّل الذكي والرعاية الصحية والخدمات التي تسهل حياة الناس.