اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في الحروب..عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان في سوريا

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬ورئيس‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السورية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬جديدة‭ ‬تستهدف‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالنزاعات‭.‬‮ ‬

وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬الحروب

وقدم‭ ‬ضباط‭ ‬منشقون‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والمخابرات‭ ‬الجوية‭ ‬ادلة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬وشهادات‭ ‬اعتمدتها‭ ‬لجان‭ ‬تحقيق‭ ‬اوربية‭ ‬في‭ ‬ادانة‭ ‬مسؤولين‭ ‬كما‭ ‬اعتمدتها‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬رملاحقة‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬واستخدام‭ ‬السلطة‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الكومنولث‭ ‬الأجنبي‭ ‬والتنمية‭ (‬FCDO‭) ‬إنّ‭ ‬العقوبات‭ ‬تشمل‭ ‬تجميد‭ ‬أصول‭ ‬العماد‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬والعماد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬محمود‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬السفر‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬عباس‭ ‬له‭ ‬‮«‬دور‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والعنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضدّ‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬العماد‭ ‬إبراهيم‭ ‬‮«‬ضالع‭ ‬في‭ ‬قمع‭ ‬المدنيين‭ ‬السوريين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬الاستخدام‭ ‬المنهجي‭ ‬للاغتصاب‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والعنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬‮ ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فرضت‭ ‬بريطانيا‭ ‬حظرا‭ ‬مماثلا‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬هما‭ ‬ديزيريه‭ ‬لوندروما‭ ‬ندجوكبا‭ ‬ووليام‭ ‬يكاوتومبا‭. ‬والأول‭ ‬يقود‭ ‬ميليشيا‭ ‬التعاونية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنمية‭ ‬الكونغو‭ (‬CODECO‭) ‬والثاني‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬الجيش،‭ ‬هو‭ ‬زعيم‭ ‬جماعة‭ ‬ماي‭ ‬ماي‭ ‬ياكوتومبا‭ ‬المتمردة‭ ‬المسلحة‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الكومنولث‭ ‬إن‭ ‬كلتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬لجأتا‭ ‬إلى‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاغتصاب‭ ‬الجماعي‭ ‬وانتهكتا‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬البريطاني‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬التهديدات‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬كسلاح‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬ويجدر‭ ‬بنا‭ ‬دعم‭ ‬الناجين‭ ‬لإحراز‭ ‬تقدّم‭. … ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬ترسل‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬للجناة‭ ‬بأنّ‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستحمّلكم‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬جرائمكم‭ ‬المروّعة‮»‬‭.‬

بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬النزاع،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬المعهد‭ ‬الاسترالي‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المرافقة‭ ‬للنزاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬نظر‭ ‬في‭ ‬إجراءاتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬المقاربة‭ ‬الصفرية‮»‬‭ ‬وتحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬للعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬والا‭ ‬فان‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬معرضة‭ ‬للفشل‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬تقريرأشار‭ ‬المعهد‭ ‬الاسترالي‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬فتكا‭ ‬خلال‭ ‬النزاعات‭ ‬واحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنماط‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬السكوت‭ ‬عنها‭ ‬واقلها‭ ‬تعرضا‭ ‬للادانة،‭ ‬ذكر‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬،‭ ‬أعرب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬التابع‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬رقم‭ ‬1325‭ (‬2000‭) ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن،‭ ‬عن‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬تغذي‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والعنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقاتلين‭ ‬والجهات‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬التاريخي‭ ‬أكد‭ ‬بأن‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬‮«‬يقوض‭ ‬احتمالات‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والمصالحة‮»‬‭.‬‮ ‬

واشار‭ ‬التقرير‭ ‬الاسترالي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬شهد‭ ‬تصعيدا‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والجنساني‭ ‬باستهداف‭ ‬وترهيب‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬والكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وهايتي‭ ‬وبورما‭ ‬والسودان‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬التقرير؛‭ ‬ان‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬خلال‭ ‬النزاعات،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬الضحايا‭ ‬وأيضا‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬قيام‭ ‬الدول‭ ‬والقوى‭ ‬المسلحة‭ ‬والمجتمعات‭ ‬والمنظمات،‭ ‬بالتزام‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمنع‭ ‬وإنهاء‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬الحروب‭.‬‮ ‬

وقرع‭ ‬التقرير‭ ‬جرس‭ ‬الانذار‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يرتكبون‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬يدركون‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬صالحهم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬مثل‭ ‬طالبان‭ ‬وبوكو‭ ‬حرام‭ ‬وداعش،‭ ‬تدرك‭ ‬قوة‭ ‬السياسات‭ ‬الجنسانية،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإنها‭ ‬تستخدم‭ ‬سياسات‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بغرض‭ ‬استهداف‭ ‬السكان‭ ‬وشن‭ ‬حملات‭ ‬الترهيب‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حكمهم‭.‬‮ ‬

جدير‭ ‬بالاذكر‭ ‬ان‭ ‬قرارا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬تحت‭ ‬الرقم‭ ‬1820‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬الفعالة‭ ‬لمنع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها،‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬‮ ‬