اليوم الدولي للمندوبين.. اعتراف بدورهم في ترسيخ السلام

بغداد/ الزمان: اختارت دول العالم يوم 25 نيسان/ أبريل من كل عام يوما دوليا للمندوبين، لزيادة الوعي بالدور الذي يقوم به ممثلي ومندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

والمندوبون يمثلون بلدانهم في اجتماعات الأمم المتحدة. ما لم يكن هناك سياسي ذو رتبة أعلى، ويتحدث المندوبون ويصوتون نيابة عن بلادهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي منتديات أخرى، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتم تعيين المندوبين من قبل بلدانهم،وبالتالي فإنهم يتبعون مصالح الحكومة التي يخدمونها.

و الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت تسمية يوم 25 نيسان أبريل باليوم الدولي للمندوبين، وباعتمادها القرار 73/286، تعترف الجمعية العامة بأهمية الدور الذي يضطلع به مندوبو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تنفيذ الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، ولا سيما في صون السلام والأمن الدوليين واستخدام الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في تعزيز تعددية الأطراف الفعالة.