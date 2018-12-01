بوينوس ايرس,- (أ ف ب)

من مصافحة بين مسؤولين مثيرين للجدل إلى دموع مضيف القمة ورسم لبوتين، في ما يلي اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس في خمس محطات:

– لقاءات حارة –

قبل الجلوس على الطاولة مع رؤساء الدول والحكومات المجتمعين ليومين في بوينوس آيرس، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحية حماسية حارة الجمعة، تناقل رواد الانترنت صورها بشكل واسع.

وواصل ولي العهد السعودي الذي أساءت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لصورته، وبوتين الذي يواجه انتقادات بسبب التصعيد مع أوكرانيا، تبادل الحديث وهما مبتسمين.

وتناقل رواد الانترنت أيضا تسجيل فيديو آخر لولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمعت أطراف الحديث فيه. ويقول الرئيس الفرنسي “أنت لا تصغي لي إطلاقا”، ويرد الأمير السعودي “بالتأكيد سأصغي”.

– الرئيس الأرجنتيني يبكي –

ظهر الرئيس الأرجنيتي ماوريسيو ماكري الذي يستضيف القمة، باكيا متأثرا على ما يبدو بالعرض الذي دعا إليه ضيوفه في مسرح كولون.

وعندما كان الحضور يهتفون “أرجنتينا أرجنتينا”، قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي وصلت متأخرة إلى القمة بسبب عطل في طائرتها، بمواساته.

وبعد الأغاني والرقصات التي عكست ثراء الثقافة الأرجنتينية، دعي رؤساء الدول والحكومات إلى عشاء قدمت خلاله ما تشتهر به البلاد اللحوم والنبيذ.

وقالت ماغدالينا توسوني (53 عاما) أستاذة علم الاجتماع معبرة عن استغرابها “ليس هناك أموال لإصلاح أو بناء مدارس ومستشفيات، فلماذا نخصص المال لتنظيم قمة لمجموعة العشرين؟”.

– تبادل مدائح –

بينما يبدو قادة مجموعة العشرين منقسمين حول كل شيء، من المناخ إلى التجارة والنزاع في أوكرانيا وقضية خاشقجي، شهد اليوم الأول من قمتهم تبادل بعض العبارات الودية.

فقد صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثلا أن نظيره الأرجنتيني “شاب وسيم جدا”.

كما هنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على فوزه الأخير في الانتخابات الأخيرة. ورد عليه رئيس الوزراء الياباني الذي أعيد انتخابه على رأس بلده بعبارات ودية.

وهنأ آبي الرئيس الأميركي على النتيجة التي حققها في انتخابات منتصف الولاية. ووصف آبي هذه النتيجة التي خسر فيها الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب، بأنها “تاريخية”.

لكن ترامب الذي لا يعترف بالهزيمة رأى في هذه الانتخابات التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، انتصارا بكل المعايير التاريخية في اقتراع منتصف الولاية.

– ارسم لي خارطة –

خلال لقاء مع الرئيس ماكرون، قام بوتين برسم خريطة لتبرير اعتراض سفينتين أوكرانيتين في حادثة أثارت أزمة كبرى بين موسكو وكييف.

وقالت مستشارة للرئيس الفرنسي إن “بوتين أخرج ورقة بيضاء ورسم البحر والمضيق وأخذ يفسر للرئيس مسار السفينتين الأوكرانيتين في المياه المحايدة ثم في المياه الإقليمية”.

وأوضح الإليزيه أن “رئيس الجمهورية قال إنه يجب الدخول في مرحلة خفض للتصعيد”.