اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭ ‬مناسبة‭ ‬لتكريم‭ ‬النساء‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهن

وقفة‭ ‬نسوية‭ ‬ضد‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬ببغداد

باريس‭ – ‬لندن‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭:‬‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬آذار/مارس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬مسيرات‭ ‬واحتجاجات‭ ‬وإضرابات‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬إصدار‭ ‬دراسات‭ ‬احتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتكثيف‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬مع‭ ‬الرجل‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬بعض‭ ‬فعاليات‭ ‬المناسبة‭ ‬العالمية:‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تنفذ‭ ‬الاسبانيات‭ ‬اضرابا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬يأملن‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬بحجم‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬حين‭ ‬نزلت‭ ‬ملايين‭ ‬النساء‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهن‭. ‬ويشمل‭ ‬الاضراب‭ ‬راهبات‭ ‬وصحافيات‭ ‬وحتى‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬مدريد‭ ‬مانويلا‭ ‬كارمينا‭. ‬

وشهدت‭ ‬بغداد‭ ‬وقفة‭ ‬نسوية‭ ‬ضد‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يسته‭ ‬دف‭ ‬المرأة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬ولبست‭ ‬النساء‭ ‬زيا‭ ‬ابيض‭ ‬وبنفسجياً‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬المناسبة‭ . ‬وبات‭ ‬الموضوع‭ ‬حاضرا‭ ‬بقوة‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يضم‭ ‬حركة‭ ‬قوية‭ ‬مطالبة‭ ‬بحقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬واتخذ‭ ‬بعدا‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نيسان/ابريل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“نريد‭ ‬اسبانيا‭ ‬داعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬النساء،‭ ‬لأنه‭ ‬فقط‭ ‬بفضل‭ ‬(الحركة)‭ ‬النسائية‭ ‬سننهي‭ ‬عنف‭ ‬قوة‭ ‬العضلات‭ ‬ونحصل‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬الحقيقية“‭.‬

شارك‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬متظاهر‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬جابت‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الفيلبينية‭ ‬مانيلا‭ ‬مرددين‭ ‬هتافات‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬رودريغو‭ ‬دوتيرتي،‭ ‬الذي‭ ‬يلقي‭ ‬باستمرار‭ ‬نكات‭ ‬عن‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وأقر‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بانه‭ ‬لامس‭ ‬خادمة‭ ‬أسرته‭ ‬بشكل‭ ‬لطيف‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬مراهقا‭.‬

ويقول‭ ‬مساعدوه‭ ‬إن‭ ‬تصريحاته‭ ‬ليست‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المزاح،‭ ‬لكن‭ ‬نشطاء‭ ‬نددوا‭ ‬ب“كراهيته‭ ‬للنساء“‭ ‬واعتبروا‭ ‬تصريحاته‭ ‬“غير‭ ‬مقبولة“،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬احصاءات‭ ‬تظهر‭ ‬زيادة‭ ‬حالات‭ ‬الاغتصاب‭ ‬بنسبة‭ ‬153‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعقد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وصوله‭ ‬السلطة‭. ‬وتتعرض‭ ‬امرأة‭ ‬او‭ ‬طفل‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬للاغتصاب‭ ‬في‭ ‬الارخبيل‭ ‬الآسيوي‭. ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬يزدهر‭ ‬بيع‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬ويتدفق‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬المحال‭ ‬لشراء‭ ‬باقات‭ ‬الزهور‭ ‬لأمهاتهم‭ ‬وزوجاتهم‭ ‬وأقاربهم‭ ‬واصدقائهم‭.‬

وللمرأة‭ ‬مكانة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وينسب‭ ‬الى‭ ‬مؤسس‭ ‬البلاد‭ ‬كيم‭ ‬ايل‭ ‬سونغ‭ ‬قوله‭ ‬“في‭ ‬بلادنا‭ ‬النساء‭ ‬مسؤولات‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬أركان‭ ‬الثورة“‭.‬

ولسونغ،‭ ‬جد‭ ‬زعيم‭ ‬البلاد‭ ‬الحالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬عبارات‭ ‬رسخت‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬منها‭ ‬“المقاتلة‭ ‬الثورية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقهر“‭ ‬و“إذا‭ ‬التزمت‭ ‬النساء‭ ‬منازلهن‭ ‬وبقين‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والحياة‭ ‬التنظيمية‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكن‭ ‬ثوريات“‭. ‬تؤدي‭ ‬النساء‭ ‬عالميا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المهمات‭ ‬غير‭ ‬المدفوعة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المنزلي،‭ ‬بمتوسط‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬و25‭ ‬دقيقة‭ ‬يوميا،‭ ‬فيما‭ ‬يؤدي‭ ‬الرجال‭ ‬فقط‭ ‬مهمات‭ ‬تستغرق‭ ‬ساعة‭ ‬و23‭ ‬دقيقة‭. ‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنّ‭ ‬“التقسيم‭ ‬غير‭ ‬المتوازن‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬هو‭ ‬أحدى‭ ‬السمات‭ ‬البارزة‭ ‬لعدم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين“‭.‬

تناول‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ ‬“نساء‭ ‬غير‭ ‬مرئيات“‭ ‬أنّ‭ ‬حياة‭ ‬النساء‭ ‬تتأثر‭ ‬يوميا‭ ‬بـ“نقص‭ ‬في‭ ‬المعلومات“‭ ‬يلامس‭ ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭. ‬

وقالت‭ ‬مؤلفة‭ ‬الكتاب‭ ‬البريطانية‭ ‬كارولاين‭ ‬كريادو‭ ‬بيريز‭ ‬إنّ‭ ‬كتابها‭ ‬يتناول‭ ‬“ما‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬حين‭ ‬ننسى‭ ‬ان‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬نصف‭ ‬البشرية“،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬امثلة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬مسائل‭ ‬تثير‭ ‬غضبا‭ ‬محدودا‭ ‬وأوضاع‭ ‬تهدد‭ ‬الحياة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتضمن‭ ‬مثلا‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬دمى‭ ‬لاختبار‭ ‬حوادث‭ ‬مستندة‭ ‬الى‭ ‬مقاييس‭ ‬ذكورية‭. ‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬الرجال‭ ‬هم‭ ‬دوما‭ ‬محور‭ ‬منتجات‭ ‬اخرى‭ ‬بدءا‭ ‬بتطبيق‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الصوت‭ ‬الذي‭ ‬يتعرف‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬الرجل،‭ ‬وتصميمات‭ ‬الهواتف‭ ‬الجوالة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬غالبا‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬النساء‭.‬

وتابعت‭ ‬“ربما‭ ‬يعتقد‭ ‬المصممون‭ ‬أنهم‭ ‬يصنعون‭ ‬منتجات‭ ‬للجميع،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬هم‭ ‬يصممونها‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬للرجال“‭.‬

في‭ ‬موسكو،‭ ‬امتطى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬حصانا‭ ‬وقام‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬برفقة‭ ‬شرطيات‭. ‬

انتهزت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسترالية‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‭ ‬للتنديد‭ ‬بشركة‭ ‬لسيارات‭ ‬التخييم‭ ‬تشغل‭ ‬سيارات‭ ‬تحمل‭ ‬رسوما‭ ‬وشعارات‭ ‬تعكس‭ ‬“كراهية‭ ‬للنساء“‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬المرأة‭ ‬كيلي‭ ‬اودوير‭ ‬“ليس‭ ‬لدينا‭ ‬تسامح‭ ‬مع‭ ‬الشعارات‭ ‬الجنسية‭ ‬والمعادية‭ ‬للنساء“،‭ ‬فيما‭ ‬دان‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬ميشال‭ ‬مكورماك‭ ‬الشركة‭.‬

وفي‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬أشاد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬“بالمساهمة‭ ‬الفريدة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬يكون‭ ‬منزلا‭ ‬للجميع“‭. ‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬“المرأة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬العالم‭ ‬جميلا‭ ‬وتحرسه‭ ‬وتحافظ‭ ‬عليه‭ ‬حيا‭. ‬هي‭ ‬تحمل‭ ‬إليه‭ ‬النعمة‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الأشياء‭ ‬جديدة،‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وشجاعة‭ ‬بذل‭ ‬الذات“‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الفاتيكان‭.‬

وأضاف‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬“السلام‭ ‬هو‭ ‬امرأة،‭ ‬يولد‭ ‬مجدّداً‭ ‬وعلى‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬حنان‭ ‬الأمهات‭ … ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬حلم‭ ‬السلام‭ ‬يتحقق‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المرأة‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬كنا‭ ‬نهتمُّ‭ ‬للمستقبل‭ ‬وإن‭ ‬كنا‭ ‬نحلم‭ ‬بمستقبل‭ ‬سلام،‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفسح‭ ‬المجال‭ ‬للمرأة“‭.‬

منحت‭ ‬فرنسا‭ ‬جائزة‭ ‬سيمون‭ ‬فيل‭ ‬الجمعة‭ ‬للناشطة‭ ‬الكاميرونية‭ ‬آيسا‭ ‬دومارا‭ ‬نغاتانسو‭ ‬التي‭ ‬تناهض‭ ‬الزواج‭ ‬القسري‭ ‬وأشكال‭ ‬العنف‭ ‬الأخرى‭ ‬ضد‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

ومع‭ ‬تسلمها‭ ‬الجائزة‭ ‬البالغة‭ ‬100‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬(112‭ ‬الف‭ ‬دولار)،‭ ‬أهدت‭ ‬نغاتانسو‭ ‬الجائزة‭ ‬“لجميع‭ ‬النساء‭ ‬ضحايا‭ ‬العنف‭ ‬والزواج‭ ‬القسري“‭ ‬ومن‭ ‬هربن‭ ‬من‭ ‬جهاديي‭ ‬بوكو‭ ‬حرام‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ظهروا‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ينيجيريا‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

اعلنت‭ ‬البرتغال‭ ‬الخميس‭ ‬الحداد‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬قضين‭ ‬جراء‭ ‬عنف‭ ‬منزلي،‭ ‬فنكست‭ ‬الأعلام‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬الرسمية‭ ‬فيما‭ ‬وقف‭ ‬الوزراء‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبوعي‭.‬

والعام‭ ‬الفائت،‭ ‬قتلت‭ ‬28‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركائهن‭ ‬او‭ ‬شركائهن‭ ‬السابقين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬نسوية‭. ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬إنّ‭ ‬12‭ ‬امرأة‭ ‬قتلن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البرتغالي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنّ‭ ‬“العنف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬وهذا‭ ‬تحد‭ ‬جماعي‭ ‬لكل‭ ‬مجتمع‭ ‬وكل‭ ‬شخص‭ ‬بيننا“،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬“استذكار‭ ‬الضحايا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف“‭.‬