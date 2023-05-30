اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭:‬موت‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬بسبب‭ ‬التبغ

سياسيون‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬السيكائر‭ ‬الرديئة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية

باريس‭- ‬لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يموت‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬15‭ ‬شخصًا‭ ‬بسبب‭ ‬التبغ‭ ‬ويُشعل‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬مدخّن‭ ‬سيجارة‭. ‬فيما‭ ‬يزداد‭ ‬الترويج‭ ‬للسيكائر‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬كبديل‭ ‬آمن‭ ‬بينما‭ ‬يقول‭ ‬العلماء‭ ‬ان‭ ‬الخطورة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭. ‬وتقول‭ ‬شركات‭ ‬السيكائر‭ ‬ان‭ ‬علامة‭ ‬التحذير‭ ‬على‭ ‬العلب‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬من‭ ‬احد‭.‬‭ ‬فيما‭ ‬تلقي‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬غالبا‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مهربي‭ ‬سيكائر‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬مزورة‭ ‬يجري‭ ‬تصنيعها‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬وجزر‭ ‬يونانية‭ ‬وتدر‭ ‬الملايين‭ ‬على‭ ‬أصحابها‭. ‬وتقول‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬سياسيين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كونوا‭ ‬ثروات‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬تهريب‭ ‬السيكائر‭ ‬وبيع‭ ‬أصناف‭ ‬رديئة‭ ‬قبل‭ ‬سقوط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬وبعده‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬أساسية‭ ‬يجب‭ ‬معرفتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬الذي‭ ‬تحييه‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الأربعاء‭.‬

‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬المدخّنين؟‭ ‬

تقدّر‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومركز‭ ‬‮«‬توباكو‭ ‬أطلس‮»‬‭ (‬‮«‬أطلس‭ ‬التبغ‮»‬‭ – ‬The‭ ‬Tobacco‭ ‬Atlas‭) ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المدخنين‭ ‬يتجاوز‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬مليارات‭ ‬شخص‭. ‬كلّ‭ ‬عام،‭ ‬يستهلك‭ ‬المدخّنون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬مليار‭ ‬سيجارة،‭ ‬وفق‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬توباكو‭ ‬أطلس‮»‬‭ ‬للمعلومات‭ ‬عن‭ ‬التبغ‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬فايتل‭ ‬ستراتيجيز‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬وجامعة‭ ‬إيلينوي‭ ‬بولاية‭ ‬شيكاغو‭.‬

تتراجع‭ ‬نسبة‭ ‬المدخنين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بفضل‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدول‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬مثل‭ ‬زيادة‭ ‬الضرائب‭ ‬وكذلك‭ ‬ظهور‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬كان‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬يزيد‭ ‬عمرهم‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬يدخّنون‭. ‬أمّا‭ ‬اليوم‭ ‬فتراجعت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬20‭%.‬

‭ ‬أين‭ ‬يتركّز‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المدخّنين؟‭ ‬

تضمّ‭ ‬الصين‭ (‬1‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭) ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدخّنين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬نحو‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬مدخّن‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬للعام‭ ‬2020‭.‬

إندونيسيا‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬الذكور،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬62‭,‬7‭%‬‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬فيها‭ ‬الذين‭ ‬يزيد‭ ‬عمرهم‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الذكور‭.‬

وباتت‭ ‬السيجارة‭ ‬آفة‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭: ‬يعيش‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬دخل‭ ‬منخفض‭ ‬أو‭ ‬متوسط‭. ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تراجعت‭ ‬عادة‭ ‬التدخين‭ ‬قليلاً،‭ ‬لكنها‭ ‬تزداد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭ ‬ولبنان‭ ‬والعراق‭.‬

‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬التدخين؟‭ ‬

التبغ‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للوفاة‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭: ‬يموت‭ ‬شخص‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬السجائر‭. ‬تسبب‭ ‬التدخين‭ ‬النشط‭ ‬أو‭ ‬التدخين‭ ‬السلبي‭ ‬بوفاة‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬لانست‮»‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021‭.‬

إن‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالتبغ‭ ‬هي‭ ‬السرطان‭ – ‬خصوصًا‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ – ‬واحتشاء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬واضطرابات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭.‬

في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬تسبب‭ ‬التبغ‭ ‬بمصرع‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ (‬بين‭ ‬60‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬التدخين‭ ‬الجماعي‭ ‬بوفاة‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬وهو‭ ‬مكلف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬فهو‭ ‬يمتص‭ ‬6‭%‬‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬الصحي‭ ‬العالمي،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬نسّقتها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ونشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬توباكو‭ ‬كونترول‮»‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

ما‭ ‬تأثير‭ ‬التدخين‭ ‬على‭ ‬الكوكب؟‭ ‬

لا‭ ‬تضرّ‭ ‬السجائر‭ ‬برئات‭ ‬المدخنين‭ ‬وشرايينهم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تضر‭ ‬بالكوكب‭ ‬أيضًا‭. ‬فإنتاج‭ ‬التبغ‭ ‬واستهلاكه‭ ‬ينفثان‭ ‬نحو‭ ‬84‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬سنويًا،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬خمس‭ ‬التلوث‭ ‬الذي‭ ‬مصدره‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

يُرمى‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬طنّ‭ ‬من‭ ‬أعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬سنويًا‭ ‬وهي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬أسيتات‭ ‬السليلوز‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتحلل‭. ‬وتتطلب‭ ‬زراعة‭ ‬التبغ‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬سنويًا‭ ‬وتنتج‭ ‬صناعته‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الصلبة‭.‬

‭ ‬تراجع‭ ‬القطاع؟‭ ‬

هل‭ ‬قطاع‭ ‬تصنيع‭ ‬السجائر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تراجع‭ ‬مع‭ ‬التراجع‭ ‬التدريجي‭ ‬لاستهلاك‭ ‬التبغ‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012؟

ما‭ ‬مِن‭ ‬شيء‭ ‬مؤكد‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬أطلس‭ ‬التبغ‮»‬‭. ‬ففي‭ ‬الدول‭ ‬الثرية،‭ ‬توسّعت‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬القوية‭ ‬إلى‭ ‬منتجات‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬مقدمها‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭. ‬وفي‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المنخفض‭ ‬أو‭ ‬المتوسط،‭ ‬تواصل‭ ‬شركات‭ ‬التبغ‭ ‬الكبرى‭ ‬سياسة‭ ‬الأسعار‭ ‬‮«‬العدوانية‮»‬‭ ‬وتنفق‭ ‬مبالغ‭ ‬هائلة‭ ‬لمحاربة‭ ‬تدابير‭ ‬مكافحة‭ ‬التبغ‭.‬

يتوقع‭ ‬مكتبا‭ ‬تحليلات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أميركيان‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬إلى‭ ‬الثماني‭ ‬المقبلة‭ ‬زيادة‭ ‬سنوية‭ ‬تناهز‭ ‬2‭,‬5‭%‬‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬التداول‭ ‬للقطاع‭ ‬والذي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬940‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬دعت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬المزارعين‭ ‬إلى‭ ‬زراعة‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬صالحة‭ ‬للأكل‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬نباتات‭ ‬التبغ،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساحات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المحاصيل‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬قد‭ ‬زادت‭ ‬بنحو‭ ‬20‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬عامًا‭.‬