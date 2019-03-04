اليوغا‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬اليوجا‭ ‬مع‭ ‬تمرينات‭ ‬التنفس‭ ‬والاسترخاء‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أسبوعيا‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭. ‬ولإجراء‭ ‬الدراسة،‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬49‭ ‬تجربة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬3517‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬وبدناء‭ ‬ويعانون‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬المرتفع‭ ‬أو‭ ‬أوشكوا‭ ‬على‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭. ‬وقيمت‭ ‬التجارب‭ ‬الأصغر‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬تكليف‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬المشاركين‭ ‬إما‭ ‬بممارسة‭ ‬اليوجا‭ ‬أو‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭. ‬وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الانقباضي‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬مارسوا‭ ‬اليوجا‭ ‬كان‭ ‬أقل‭ ‬خمس‭ ‬ملليمترات‭ ‬زئبقية‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمجموعات‭ ‬التي‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬التمرينات‭ ‬كما‭ ‬انخفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الانبساطي‭ ‬لديهم‭ ‬3‭.‬9‭ ‬ملليمتر‭ ‬زئبقي‭ ‬بفضل‭ ‬اليوجا‭.‬

واتضح‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الانقباضي‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬الضغط‭ ‬الذين‭ ‬مارسوا‭ ‬اليوجا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعيا‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬اشتملت‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تمرينات‭ ‬التنفس‭ ‬والاسترخاء‭ ‬انخفض‭ ‬11‭ ‬ملليمترا‭ ‬زئبقيا‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الانبساطي‭ ‬لديهم‭ ‬ست‭ ‬ملليمترات‭ ‬زئبقية‭.‬

وقال‭ ‬ين‭ ‬وو‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬حركات‭ ‬الجسم‭ ‬بجامعة‭ ‬كونيتيكت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ستورز‭ ‬وكبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬”لا‭ ‬تظهر‭ ‬نتائجنا‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬اليوجا‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬التمرينات‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بل‭ ‬تشير‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ممارسة‭ ‬تمرينات‭ ‬اليوجا‭ ‬للتنفس‭ ‬والاسترخاء‭ ‬العقلي‭ ‬والتأمل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحركات“‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬كتبوا‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬(مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬بروسيدنجز)‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬ممارسة‭ ‬اليوجا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬حافظ‭ ‬عليها‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وضعية‭ ‬وسرعة‭ ‬انتقالهم‭ ‬من‭ ‬وضعية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭.‬