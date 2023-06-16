اليمن يفوز على لبنان في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما

بغداد- الزمان

تمكن المنتخب اليمني، اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على منتخب لبنان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة الوطني غرب آسيا تحت 23.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب لبنان اولا عن طريق محمد صادق في الدقيقة 52.

وتمكن اليمن من تعديل النتيجة عن طريق قاسم الشرافي في الدقيقة 54 ليسجل اليمن هدف التقدم عن طريق حمزة صباح في الدقيقة 64.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد في الساعة السادسة الا ربعاً.