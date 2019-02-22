اليمن‭: ‬مقتل‭ ‬9‭ ‬وإصابة‭ ‬13‭ ‬مدنياً‭ ‬

دبي‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬قتلوا‭ ‬و13‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جرحوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬الحديدة‭ ‬ولحج‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬نزاعا‭ ‬مدمرا‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية،‭ ‬قتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬وجرح‭ ‬10‭ ‬آخرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفة‭ ‬مدفعية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬التحيتا‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬امرأة‭ ‬وجرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬منزل‭ ‬للقصف‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬لحج‭ ‬الواقعة‭ ‬شمالا‭. ‬وقالت‭ ‬ليز‭ ‬غراندي‭ ‬منسقة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬لليمن‭ ‬إن‭ ‬منفذي‭ ‬«هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بلا‭ ‬ضمير»‭. ‬وأضافت‭ ‬«البلد‭ ‬يواجه‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬يتواصل‭ ‬القتل‭. ‬إن‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬ملزمين‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين»‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭. ‬وأورد‭ ‬البيان‭ ‬271‭ ‬إصابة‭ ‬بين‭ ‬المدنيين،‭ ‬بينهم‭ ‬96‭ ‬وفاة،‭ ‬بين‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬و14‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬يمني،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

ويقاتل‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬اعوام‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬مواليا‭ ‬للحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الفقيرة‭.‬

والطرفان‭ ‬متهمان‭ ‬بعدم‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تصفه‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنه‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬—‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬—‭ ‬واصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬بجروح،‭ ‬وفقا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وتقول‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬الرقم‭ ‬الحقيقي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أعلى‭ ‬بخمس‭ ‬مرات‭.‬