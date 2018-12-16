اليسا‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬شفتيها‭ ‬وتنضم‭ ‬لحملة‭ ‬ضد‭ ‬التنمر‭ ‬

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

انضمت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا،‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬ضد‭ ‬التنمر‭ ‬وذلك‭ ‬لحث‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬أولادهم‭ ‬وتربيتهم‭ ‬التربية‭ ‬الصحيحة‭.‬

وأكدت‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬التنمر‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬الأهل‭ ‬متابعة‭ ‬الأمر‭ ‬والتحدث‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬ما‭ ‬يعانوه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬إليسا،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬للتنمر‭ ‬والمضايقات‭ ‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬التجميل‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شفتيها‭. ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«بلا‭ ‬طول‭ ‬سيرة»،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬«نساء‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬المواجهة»،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬ونظمته‭ ‬مؤسسة‭ ‬مي‭ ‬شدياق‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي:‭ ‬«الأمر‭ ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬بالي،‭ ‬ويكفي‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية»‭. ‬ووجهت‭ ‬رسالة‭ ‬للساخرين‭ ‬قائلة:‭ ‬«أنا‭ ‬إليسا‭ ‬لما‭ ‬بتقدروا‭ ‬تعملوا‭ ‬اللي‭ ‬قدرت‭ ‬أعمله،‭ ‬تبقوا‭ ‬تحكوا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شغله‭ ‬عندي‭ ‬إياها»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬تستعد‭ ‬إليسا،‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬كبير‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬برأس‭ ‬السنة‭ ‬بدبي،‭ ‬وسيشاركها‭ ‬الحفل‭ ‬الفنان‭ ‬ماجد‭ ‬المهندس‭. ‬وكان‭ ‬أخر‭ ‬أعمال‭ ‬إليسا‭ ‬ألبوم‭ ‬“إلى‭ ‬كل‭ ‬اللي‭ ‬بيحبوني”،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬طرحه‭. ‬انضمت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا،‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬ضد‭ ‬التنمر‭ ‬وذلك‭ ‬لحث‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬أولادهم‭ ‬وتربيتهم‭ ‬التربية‭ ‬الصحيحة‭.‬

وأكدت‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬التنمر‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬الأهل‭ ‬متابعة‭ ‬الأمر‭ ‬والتحدث‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬ما‭ ‬يعانوه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬إليسا،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬للتنمر‭ ‬والمضايقات‭ ‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬التجميل‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شفاهها‭.‬

الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«بلا‭ ‬طول‭ ‬سيرة»،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬«نساء‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬المواجهة»،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬ونظمته‭ ‬مؤسسة‭ ‬مي‭ ‬شدياق‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي:‭ ‬«الأمر‭ ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬بالي،‭ ‬ويكفي‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية»‭.‬

ووجهت‭ ‬رسالة‭ ‬للساخرين‭ ‬قائلة:‭ ‬«أنا‭ ‬إليسا‭ ‬لما‭ ‬بتقدروا‭ ‬تعملوا‭ ‬اللي‭ ‬قدرت‭ ‬أعمله،‭ ‬تبقوا‭ ‬تحكوا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شغله‭ ‬عندي‭ ‬إياها»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬تستعد‭ ‬إليسا،‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬كبير‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬برأس‭ ‬السنة‭ ‬بدبي،‭ ‬وسيشاركها‭ ‬الحفل‭ ‬الفنان‭ ‬ماجد‭ ‬المهندس‭.‬

وكان‭ ‬أخر‭ ‬أعمال‭ ‬إليسا‭ ‬ألبوم‭ ‬“إلى‭ ‬كل‭ ‬اللي‭ ‬بيحبوني”،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬طرحه‭.‬