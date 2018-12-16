اليسا‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬شفتيها‭ ‬وتنضم‭ ‬لحملة‭ ‬ضد‭ ‬التنمر‭ ‬

بيروت - الزمان
انضمت الفنانة اللبنانية إليسا، في حملات التوعية ضد التنمر وذلك لحث الأهالي على متابعة أولادهم وتربيتهم التربية الصحيحة.
وأكدت في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار وأن على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع. إليسا، كشفت عن تعرضها للتنمر والمضايقات بسبب عملية التجميل التي خضعت لها في شفتيها. الفنانة اللبنانية قالت خلال لقائها في برنامج «بلا طول سيرة»، والذي أقيم على هامش مؤتمر «نساء على خطوط المواجهة»، في العاصمة الأردنية عمان، ونظمته مؤسسة مي شدياق للعام الثالث على التوالي: «الأمر لا يشغل بالي، ويكفي ما حققته من نجاح كبير خلال السنوات الماضية». ووجهت رسالة للساخرين قائلة: «أنا إليسا لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت أعمله، تبقوا تحكوا عن أي شغله عندي إياها».
من ناحية أخرى تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة بدبي، وسيشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس. وكان أخر أعمال إليسا ألبوم “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ طرحه. انضمت الفنانة اللبنانية إليسا، في حملات التوعية ضد التنمر وذلك لحث الأهالي على متابعة أولادهم وتربيتهم التربية الصحيحة.
وأكدت في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار وأن على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع. إليسا، كشفت عن تعرضها للتنمر والمضايقات بسبب عملية التجميل التي خضعت لها في شفاهها.
الفنانة اللبنانية قالت خلال لقائها في برنامج «بلا طول سيرة»، والذي أقيم على هامش مؤتمر «نساء على خطوط المواجهة»، في العاصمة الأردنية عمان، ونظمته مؤسسة مي شدياق للعام الثالث على التوالي: «الأمر لا يشغل بالي، ويكفي ما حققته من نجاح كبير خلال السنوات الماضية».
ووجهت رسالة للساخرين قائلة: «أنا إليسا لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت أعمله، تبقوا تحكوا عن أي شغله عندي إياها».
من ناحية أخرى تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة بدبي، وسيشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس.
وكان أخر أعمال إليسا ألبوم “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ طرحه.