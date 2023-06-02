بدء تطبيق نظـام الدفع الإلكتروني في مؤسسات الصناعة وأمانة بغداد

الياسري تجدّد نقاشاتها مع الصين لدعم قطاع التكنولوجيا

بغداد – الزمان

بحثت وزير الاتصالات، هيام الياسري، مع السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، للمرة الثانية تفعيل المساهمة للشركات الصينية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا تعزيز قطاع الاتصالات وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم بمجال تكنلوجيا المعلومات)، مبيناً ان (الوزارة ماضية في اعتماد معايير المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصال)، واشار الى (تفعيل مشاريع الترانزيت التي تربط دول الخليج بقارة اوربا عن طريق العراق مروراً بتركيا)، واوضح ان (السفير الصيني ابدى رغبة بلاده في تقديم الدعم الكامل والتعاون المشترك في قطاع الاتصالات، وتفعيل مشروع الكابل البحري الذي تشترك فيه عدد من الدول بضمنها الصين). وناقشت الياسري، وزير النقل والاتصالات في اقليم كردستان، انو جوهر، التعاون المشترك لتطوير الاتصالات. وقال بيان امس ان (الاجتماع ركّز على قطاع الاتصالات، بما يصب في خدمة وتطوير تكنلوجيا المعلومات والبريد).

مستوى الخدمات

وشدد الجانبان على (اهمية تكثيف الجهود بين المركز والاقليم، وفتح افاق للتعاون وتبادل الخبرات للإرتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة في جميع المحافظات). من جانب اخر، اعادت الوزارة تشغيل بدالة اليوسفية بعد توقفها لفترة 20 سنة. وذكر البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات الكرخ، شغلت خدمة الكابل الضوئي في بدالة اليوسفية، بعد تهيئة متطلبات الدعم اللوجستي وتوفير الطاقة الكهربائية، لاسيما بعد توقف الخدمة، منذ عام 2003). على صعيد متصل، اطلقت امانة بغداد، تفعيل خدمة الدفع الالكتروني التجريبي، في اربع دوائر بالتعاون مع البنك المركزي. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس انه (تم تشكيل لجان مختصة مع البنك، برئاسة وكيل الامانة، للشؤون الإدارية، صبار المساري بالتعاون مع الاعضاء، لتفعيل الخدمة، استناداً الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف دوائر الدولة بتشغيل الجاية الالكترونية)، ولفت الى (انطلاق الخدمة تجريبياً كمرحلة اولى في في دوائر بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار، وبلدية الرصافة، والدائرة الإدارية والمالية، والعلاقات والإعلام ضمن المتحف البغدادي)، مؤكداً ان (العمل يجري على تفعيل النظام في المؤسسات الاخرى التابعة للأمانة، بحسب العقود المبرمة مع شركات الدفع الالكتروني لمدة ستة اشهر مجاناً).

جباية رسوم

واضاف ان (الخدمة ستتيح جباية الرسوم المالية عن طريق المحفظة الالكترونية، مثل اغلب دول العالم)، مشيراً الى ان (الامانة اطلقت في وقت سابق منصتها الالكترونية بعنوان بغداد صوت المواطن، لتكون بوابة تتلقى مقترحات وشكاوى المواطنين، ويضم التطبيق اليوم اكثر من 10 الاف مشترك، وترد إليه اكثر من 130 شكوى يومياً يتم معالجتها على مدار اليوم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الامانة). من جهتها، باشرت وزارة الصناعـة والمعـادن، بتنفيـذ نظـام الجبايـة الإلكترونيـة فـي تشكيلاتهـا كافـة. واوضح بيان امس ان (الوزارة باشرت بتفعيل نظام الجباية الإلكترونية في جميع التشكيلات، عبر تنفيذ آلية الدفع الإلكتروني في جباية الأموال، لاسيما الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها المديرية العامة للتنمية الصناعية، وقسم العلامات التجارية للصناعيين، واصحاب المعامل والشركات، لجميع البطاقات المعتمدة من البنك المركزي)، مبيناً ان (ذلك جاء حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة كافة، وبتوجيه من وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة لتسهيل الإجراءات والإرتقاء بمستوى الخدمات في الوزارة، والتحول الى التعاملات المالية الالكترونية).