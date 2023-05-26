السعداوي يوجّه بتشكيل لجان تحقيقية للنظر في شكاوى مرأب الحلة

الياسري تبحث مع شركة عالمية تفعيل الإنترنت البحري

بغداد – الزمان

تُواصل وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، تطوير قطاع الاتصال وتطبيق خطط الوزارة على ارض الواقع، انسجاماً مع البرنامج الحكومي للإرتقاء بالخدمات. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الياسري بحثت مع شركة ريلاينس العالمية، تفعيل الكابل البحري)، مبيناً ان (الوزارة تبذل جهوداً متواصلة في معالجة المعوقات التي تواجه المشاريع المتلكئة في مجال الاتصالات، عبر التعاون مع الشركات العالمية العالمية المنفذة لتشغيل شبكة الانترنت البحرية)، واشارت الياسري الى (اهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المشروع منذ عدة سنوات بإعتباره من المشاريع الإستراتيجية للوزارة)، مؤكدة ان (الوزارة ماضية في تفعيل جميع المشاريع المتلكئة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين والنهوض بواقع الاتصالات). وبحثت الياسري، مع الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية، وقسم التراسل في الوزارة، الى جانب ممثلي شركات هواوي وسيينا ونوكيا، توسيع مشاريع البنى التحتية. وقال البيان ان (الاجتماع ناقش المشكلات الفنية التي تواجه استكمال وإنجاز المشاريع الهامة)، وشددت الياسري على (إتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك التحديات بالسرعة الممكنة، وعدم التعامل بالأساليب المألوفة وابداء المسؤولية نحو المواطن). من جانب اخر، اصدرت الوزارة ، امراً وزارياً بتعيين 105 موظفين على ملاكها. وذكر بيان امس ان (الياسري اصدرت أمراً وزارياً بتعيين 105 موظفين على ملاك الشركات العامة للوزارة، وفق كتاب مجلس الخدمة الاتحادي ذي العدد 50/113/2751) ودعت الوزارة المشمولين بالتعيين المدرجة اسمائهم على الموقع الى (الحضور لمركز الوزارة واستكمال اجراءات التعيين الرسمية). وناقشت الاتصالات الشروع بإنشاء مركز بيانات إقليمي في العراق للأغراض التجارية، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، المزودة لمحتوى الانترنت مثل كوكل وامازون وفيسبوك. واوضح بيان تابعته (الزمان) ان (هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعها 125 برئاسة الياسري، ومشاركة خبراء عالميين لمناقشة مشروع إنشاء مركز بيانات إقليمي في العراق للأغراض التجارية، الذي سيتم بالاتفاق مع كبريات الشركات العالمية كوكل وامازون وفيسبوك وغيرها)، منوهاً الى ان (المشروع سيمثل مزوداً إقليمياً لإحتياجات الدول المجاورة التي لا تمتلك مراكز البيانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيض اسعارها بالعراق، في إطار تشجيع الاستثمار من قِبل القطاع الخاص، وتعظيم الإيرادات المالية، وتعزيز الوضع الإقليمي بين دول الجوار).

مشكلات السواق

كما اطلع وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، على واقع مرآب الحلة الموحد، موعزاً بحل جميع مشكلات اصحاب المركبات. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس انه (ضمن جولاته الميدانية الاخيرة، زار مراب الحلة، مع مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، احمد عبد ايوب، للوقوف على التحديات التي تواجه السواق العاملين على خطوط النقل، وضمان توفير خدمات جيدة للمواطنين، موجهاً تشكيل لجان تحقيقية للنظر في الشكاوى التي عرضها بعض السوّاق، وحلها وفقاً للسياقات الإدارية القانونية). من جانب اخر، شدّد وزير الخارجية، فؤاد حسين، والسفير البلاروسي لدى العراق، فيكتور ريباك، على ضرورة فتح خط طيران مباشر بين بغداد ومينسك. وذكر بيان امس ان (الجانبين ناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، الى جانب القضايا الاقليمية والدولية المهمة وتأثير الحروب على مجالات مختلفة)، مؤكداً (اهمية فتح خط طيران مباشر بين البلدين لتوسيع العلاقات الصديقة، والانفتاح على العالم، وتوثيق التعاون بين العراق وبيلاروسيا في المجالات كافة لاسيما السياسية والإقتصادية)، ولفت الى (سعي العراق لتطوير علاقاته مع جميع الدول بما يخدم المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية)، واعرب السفير عن (حرص بلاده على التعاون مع العراق في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة). واجرى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، جولة للمشاريع الإستثمارية في مناطق حول مطار بغداد الدولي، للإطلاع على مجريات العمل ونسب الإنجاز المتحققة ضمن المدد الزمنية المحددة. وقال البيان ان (الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، لتسريع وتيرة العمل في المشاريع كافة، والنهوض بالعمل)، واضاف ان (مكية اطلع على الوحدات السكنية لمشاريع شركة دايكو العالمية)، منوهاً الى ان (الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التنمية الإقتصادية الوطنية، وتعزيز سياسة الإنفتاح على الشركات الإستثمارية الاقليمية والدولية للشروع بإتفاقات ومذكرات تفاهم مع الدول بقطاعات السكن والطاقة والصناعة والتجارة والزراعة)، من جانبه اوضح المدير المفوض لشركة دايكو، ماجد الغزالي، تطور مستويات العمل التي تفتقد لها المشاريع الاستثمارية منذ سنوات، مشدداً على ضرورة المتابعات الميدانية للمشاريع المهمة).