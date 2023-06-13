اليابان والقطاع الخاص – سعيد ياسين موسى

اطلعت على إحدى تجارب القطاع الخاص في اليابان، تأسيس مصنع صغير في إحدى المدن اليابانية، مع منحها امتيازات اهمها الاعفاء الضريبي لمدة زمنية محددة كما تستمر الاعفاءات حال افتتاح خط انتاجي جديد، هنا سألت ما الفائدة من الاعفاء الضريبي ،الجواب:

ابتداء الدولة لم تدفع “ين واحد” الى صاحب المشروع وعند الاعفاء الضريبي وحماية المنتج تنخفض التكلفة مع تشغيل عدد اكثر من العاملين وهنا بمعنى تزداد اعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي والصحي وهكذا بالاستمرارية.

ومن خلال ممارسة المسؤولية الإجتماعية للشركات وتزايد اعداد العاملين ،بادرت الشركة في بناء مجمع سكني للعاملين وتوزيعها بالتقسيط وتجهيزه بالمدارس ومركز صحي ومنتزه وسط المجمع، وهنا المردود هو تقليص زمن الحركة من والى المصنع ،توفير بيئة مريحة للعاملين وبالنتيجة زيادة الإنتاج مع إدارة الجودة والزمن والأموال والموارد البشرية، بعدها افتتح المصنع مركز تدريبي لرفع كفاءة العاملين .

هنا اعود واقول هل خسرت الدولة إيرادات الضرائب ام وفرت الاموال في الضمان الاجتماعي والصحي مع تقديم خدمات السكن والنقل والصحة والتدريب والتأهيل للعاملين.

المعمل بدأ في خط انتاجي واحد ويوم الاستطلاع كانت الخطوط الانتاجية قد وصلت إلى عشرات الخطوط.

مع تأسيس شركة توزيع المنتجات وكلاء محليين للتسويق، وهنا بمعنى عاملين جدد.

هنا هل ربحت الدولة ام خسرت؟.