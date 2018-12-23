اليابان‭ ‬تحظر‭ ‬الجنسية‭ ‬المزدوجة‭ ‬

طوكيو‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬تشعر‭ ‬يوكي‭ ‬شيرايشي‭ ‬بالحرج‭ ‬والعار‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬السويسري‭ ‬وسط‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقف‭ ‬والداها‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬المواطنين‭ ‬المحليين‭. ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬بأن‭ ‬وطنها‭ ‬الأم‭ ‬يرحب‭ ‬بها‭ ‬لأن‭ ‬اليابان‭ ‬اسقطت‭ ‬عنها‭ ‬جنسيتها‭ ‬لحصولها‭ ‬على‭ ‬جنسية‭ ‬أخرى‭.‬

والنقاش‭ ‬حول‭ ‬حظر‭ ‬الجنسية‭ ‬المزدوجة‭ ‬عاد‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬مع‭ ‬الشهرة‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬نالتها‭ ‬بطلة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬كيابانية‭ ‬لكنها‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وباتت‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭.‬

وقانونا،‭ ‬عليها‭ ‬الاختيار‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬ال22‭ ‬بين‭ ‬الجنسيتين‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬غضت‭ ‬السلطات‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬شهرتها‭ ‬العالمية‭.‬

وتبلغ‭ ‬يوكي‭ ‬شيرايشي‭ ‬اليوم‭ ‬ال34‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الأمور‭ ‬بعدما‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬مع‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليابانية‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬والديها‭ ‬كانا‭ ‬يعملان‭ ‬لحساب‭ ‬منظمات‭ ‬دولية،‭ ‬ولدت‭ ‬يوكي‭ ‬شيرايشي‭ ‬ونشأت‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وقبل‭ ‬بلوغها‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬أخذت‭ ‬بنصائح‭ ‬والديها‭ ‬ونالت‭ ‬الجنسية‭ ‬السويسرية‭ ‬لتسهيل‭ ‬اجراءات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اقامتها‭. ‬ولم‭ ‬تدرك‭ ‬أبعاد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سوى‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬للالتحاق‭ ‬بجامعة‭.‬

‭-‬‭ ‬قانون‭ ‬مر‭ ‬عليه‭ ‬الزمن‭ ‬‭-‬

قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬نصحها‭ ‬والدها‭ ‬وهو‭ ‬محام،‭ ‬بتسليم‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬الياباني‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬“بالنسبة‭ ‬اليه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الوارد‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬القوانين‭ ‬اليابانية‭ ‬حاملة‭ ‬سرا‭ ‬جوازي‭ ‬سفر”‭.‬

وقالت‭ ‬“توجهت‭ ‬إلى‭ ‬القنصلية‭ ‬وهناك‭ ‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬رفضت‭ ‬من‭ ‬بلدي‭ ‬بدون‭ ‬سبب‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انني‭ ‬ولدت‭ ‬حاملة‭ ‬الجنسية‭ ‬اليابانية‭ ‬ووالداي‭ ‬يابانيان‭ ‬ولدي‭ ‬روابط‭ ‬متينة‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬اليابان”‭.‬

حتى‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يكتب‭ ‬اسمها‭ ‬بالأحرف‭ ‬اليابانية‭ ‬بل‭ ‬الأجنبية‭. ‬واوردت‭ ‬“قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬إنه‭ ‬مجرد‭ ‬اجراء‭ ‬إداري‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الجرح‭ ‬قائم”‭.‬

وقال‭ ‬هيتوشي‭ ‬نوغاوا‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬الشكوى‭ ‬“لقد‭ ‬أغلقت‭ ‬اليابان‭ ‬نفسها‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬الأخرى‭ ‬طوال‭ ‬250‭ ‬عاما‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬المشرعون‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬يتصورون‭ ‬أن‭ ‬اليابانيين‭ ‬سيتوجهون‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬للعمل”‭.‬

والرجل‭ ‬البالغ‭ ‬ال75‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬والذي‭ ‬خسر‭ ‬جنسيته‭ ‬اليابانية‭ ‬بعدما‭ ‬نال‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬سويسريا‭ ‬لدواعي‭ ‬العمل،‭ ‬ينتقد‭ ‬اليوم‭ ‬قانونا‭ ‬مر‭ ‬عليه‭ ‬الزمن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1950‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬ال19‭.‬

واليابان‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬الجنسية‭ ‬المزدوجة‭. ‬وفي‭ ‬آسيا‭ ‬ترفض‭ ‬الصين‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أيضا‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭.‬

‭-‬‭ ‬“أمة‭ ‬واحدة”‭ ‬‭-‬

في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬رفضت‭ ‬الدائرة‭ ‬المكلفة‭ ‬قضايا‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬“لأن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يعرقل‭ ‬المسألة‭ ‬القائمة”‭. ‬لكنها‭ ‬ذكرت‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬فقط‭ ‬التزاما‭ ‬بل‭ ‬يمنح‭ ‬حرية‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬اليابانية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬انتقد‭ ‬شيكي‭ ‬توميماسو‭ ‬محامي‭ ‬المجموعة‭ ‬التطبيق‭ ‬التعسفي‭ ‬للقانون‭ ‬وقال‭ ‬“كل‭ ‬شيء‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬شخصي‭. ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬الفرد‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬جنسية‭ ‬مزدوجة‭ ‬فان‭ ‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬تدرك‭ ‬ذلك”‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يختر‭ ‬جنسيته‭ ‬ضمن‭ ‬المهل‭ ‬المحددة‭ ‬سيتلقى‭ ‬مذكرة‭ ‬تطلب‭ ‬منه‭ ‬الاختيار‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬اليابانية‭ ‬منه،‭ ‬لكن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترسل‭ ‬قط‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الإنذار‭.‬

ويقدر‭ ‬ب890‭ ‬ألفا‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬مزدوجة‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬المتوافرة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1985‭ ‬و2016‭.‬

ويقول‭ ‬اتسوشي‭ ‬كوندو‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميجو‭ ‬قرب‭ ‬ناغويا‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬تغيير‭ ‬القانون‭ ‬رغم‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬تطبيقه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬“غالبية‭ ‬السكان‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬اليابان‭ ‬أمة‭ ‬واحدة‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مرتبطا‭ ‬ايضا‭ ‬بفكرة‭ ‬رفضنا‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬بلد‭ ‬هجرة”‭.‬