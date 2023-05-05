الى رئيس الوزراء مع التحية – علي كاظم

اتابع عملك واصرارك على النجاح كل يوم وأشد على يديك وانت تضرب رؤوس الفساد بقوة التي عبثت وسرقت اموال الشعب فلا تهادن وتتوقف وانت الذي اقسمت اليمين بخدمة هذا الوطن الجريح وشعبه الذي لم يرى من الرؤوساء الاخرين سوى الوعود والتصريحات التي ذهبت مع رحيلهم عن كرسي رئاسة الوزراء فكن مختلف عنهم وليكتب عنك التاريخ أن السوداني وعد وأوفى رغم صعوبة المرحلة وهناك احزاب وسياسيين يقفون بالضد من برنامجك المتكامل لاصلاح مايمكن اصلاحه من خراب وفساد وأنت قادر على ذلك ما دامت مؤمنآ بعملك ويداك نظيفة ومعك جموع الشعب التي ترغب أن ترى وطنها استعاد عافيته بعد عشرين عاما من تجارب الحكومات السابقة التي فشلت في كل شي ونجحت في حماية الفاسدين والسراق والمزورين

المنصب زائل والمال يذهب ولم يبقى للمسؤول سوى عمله الذي يترك فيه بصمة النجاح او الفشل واظن انك راغب وبقوة ان تكون لك بصمة الابداع والتميز في سدة الرئاسة فلا تخيب الظنون ونحن نرى فيك كل صفات القيادة الناجحة فامضي في طريقك الاصلاحي ولا تلتفت الى اصوات الذين يشعرون انك اوقفت سرقاتهم وفسادهم ولا تهتم لماكينتهم الاعلامية التي تحاول ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء . القوة والحزم في تطبيق القرار مطلوب لك والعكس يعتبره ضعف ويتمادى في فساده وسرقاته

استمر في البناء واكمال المشاريع المتلكئة وفي نفس الوقت دك حصون الفساد بقوة القانون . بصمتك في البناء بانت للجميع استمر في عملك عسى ان تُبيض وجه العراق بعهدك ونفتخر بيه نحن عشاق الوطن