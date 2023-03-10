الى انظار وزير النقل – امجد يونس عبدالقادر

السيد الفاضل رزاق محيبس السعداوي المحترم ..

تحية عراقية طيبة .. نحن عائلة المرحوم (يونس عبدالقادر حسن) المتوفي عام 2018اثر مرض ألم به وهو من مواليد 1951 وكان يعمل في النقل البري منذ عام 1973 ونحتفظ بهويته المرقمة 3195الصادرة من النقابة النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وصادرة من فرع محافظة نينوى وكان الموما اليه سائق شاحنة في مديرية النقل البري منذ عام1973 واسمه مقيد وموجود في سجلات النقل البري ومشكلتنا اننا لم نحتفظ بأي كتاب او مستمسك وعليه نناشد سيادتكم ونطمع في مرؤتكم لاستجابة طلبنا وذلك بالايعاز الى النقل البري وذلك للتدقيق في سجلاتها القديمة حيث ان اسم وسنوات خدمة المتوفي متوافرة وموجودة وان لمعاليكم الامر علما بان العائلة بحاجة ماسة الى الراتب التقاعدي وان رب العائلة يستحق ذلك كما اقرانه

والله لايضيع اجر المحسنين