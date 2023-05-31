الوكالة الدولية:مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز23 مرة الحد المسموح به

‭ ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬المقدّر‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬تجاوز‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬مرة‭ ‬الحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬سري‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بـ4744،5‭ ‬كيلوغرام‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬والحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬يبلغ‭ ‬202،8‭ ‬كيلوغرام‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬لفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقدم‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬وقررت‭ ‬إغلاق‭ ‬الملف‭ ‬المتعلق‭ ‬بوجود‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مريوان،‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬الإيرانية‭ ‬الثلاثة‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬تثير‭ ‬توترا‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أسئلة‭ ‬إضافية‭… ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬المسألة‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والغرب،‭ ‬حدت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬وأوقفت‭ ‬العمل‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬العائدة‭ ‬للوكالة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬منشآتها‭. ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬تدريجيا‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬التزاماتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ (‬واشنطن،‭ ‬باريس،‭ ‬لندن،‭ ‬موسكو،‭ ‬بكين،‭ ‬وبرلين‭)‬،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أحاديا‭ ‬منه‭.‬