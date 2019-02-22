الوكالة‭ ‬الدولية‭: ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬

فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تلتزم‭ ‬ببنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬فيما‭ ‬يتواصل‭ ‬الجدل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬الاتفاق‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬للوكالة‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬«خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬الشامل»‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬طهران‭ ‬بعقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الانسحاب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تفاوضت‭ ‬بشأنه‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬بعد‭ ‬مباحثات‭ ‬ماراتونية‭.‬

في‭ ‬14‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬بمشاركة‭ ‬اسرائيل‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬وصف‭ ‬بنس‭ ‬ايران‭ ‬بانها‭ ‬«الخطر‭ ‬الاكبر»‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬معتبرا‭ ‬انها‭ ‬تعد‭ ‬«لمحرقة‭ ‬جديدة»‭ ‬بسبب‭ ‬طموحاتها‭ ‬الاقليمية‭.‬

وندد‭ ‬بنس‭ ‬بمبادرة‭ ‬فرنسا‭ ‬والمانيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬رغم‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬ودعاها‭ ‬إلى‭ ‬«الانسحاب»‭ ‬منها‭.‬

ويعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬لم‭ ‬تتخل‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬رغم‭ ‬استنتاجات‭ ‬أجهزة‭ ‬استخباراتها‭ ‬ومراقبين‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬المكلفين‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬إيران‭ ‬لالتزاماتها‭.‬

ورفض‭ ‬الأوروبيون‭ ‬طلب‭ ‬بنس‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬ايران‭ ‬ملتزمة‭ ‬الاتفاق‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬«بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬مسألة‭ ‬أمن‭ ‬أوروبي‭ ‬ونلاحظ‭ ‬أنه‭ ‬يطبق»‭.‬

أخضع‭ ‬الاتفاق‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬لمراقبة‭ ‬صارمة‭ ‬مقابل‭ ‬الرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬للعقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

ونفت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بانها‭ ‬تسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬عسكري‭ ‬مؤكدة‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لاغراض‭ ‬مدنية‭. ‬وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أنها‭ ‬تلبي‭ ‬واجباتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭.‬

ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬تصريحات‭ ‬بنس‭ ‬بأنها‭ ‬«حاقدة»‭ ‬و»تنم‭ ‬عن‭ ‬جهل»‭ ‬وسخيفة‭ ‬والسياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬حيال‭ ‬إيران‭ ‬بأنها‭ ‬«وسواس‭ ‬مرضي»‭.‬

في‭ ‬تقريرها‭ ‬شددت‭ ‬الوكالة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬«تعاون‭ ‬طهران‭ ‬بفعالية‭ ‬بشأن‭ ‬مواعيد»‭ ‬دخول‭ ‬المواقع‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتفتيش‭.‬