الوقف السنّي يتحرّى والسيستاني يتوقّع عيد الفطر السبت

بغداد – ندى شوكت

يتحرى ديوان الوقف السني، هلال شهر شوال لتحديد اول ايام عيد الفطر في العراق ،فيما رجحت المرجعية الدينية في النجف ،ان يكون يوم السبت المقبل هو اول ايام العيد. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (الوقف السني سيقيم احتفالية في جامع ابي حنيفة النعمان بمناسبة تحري هلال شوال واعلان غرة شهر شوال). وتوقع مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ان يكون يوم السبت المقبل أول أيام العيد.وقال بيان مقتضب لمكتبه تابعته (الزمان) امس ان (السيستاني، يتوقع ان يكون السبت المقبل أول أيام عيد الفطر). من جانبه ، توقع المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع محمد حسين فضل الله ،أنَّ يوم الجمعة المقبل ،هو أوَّل أيام العيد. وقال في بيان امس انه (بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة الَّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم، توقع ان يكون اول ايام العيد هو الجمعة المقبلة). كما دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شوال. وقالت في بيان إنها (تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية ،تحرّي رؤية هلال شهر شوال، الخميس المقبل). الى ذلك، رجح متنبىء جوي ،حدوث كسوف للشمس يوم الخميس المقبل. وكتب عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (الكسوف سيكون من النوع النادر ويعرف بالهجين الكلي او الحلقي، ولن يكون مرئي في العراق والمنطقة العربية)، واشار الى ان (الكسوف الشمسي الهجين يحدث ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي مع سباق ظل القمر فوق الأرض، حيث أنه في بعض الأماكن، يحجب القمر الشمس تماما ليشاهد الناس كسوفا كاملا، بينما في أماكن أخرى تظهر حلقة من الضوء حول حافة القمر الطبيعي، في ما يعرف بالكسوف الحلقي ،لذلك سيرى بعض مراقبي السماء كسوفا كليا للشمس)، مضيفا ( في حين أن آخرين سيرون حلقة النار، وهو الكسوف الحلقي،كما يمكن للبعض الآخر مشاهدة كسوف جزئي للشمس، حيث يحجب القمر جزءا من قرص الشمس). في غضون ذلك ، اكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، تساقط أمطار الخميس المقبل.وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المناطق كافة).