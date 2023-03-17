الوقف السني يتحرّى هلال رمضان الثلاثاء

بغداد – الزمان

ينظم ديوان الوقف السني يوم الثلاثاء المقبل،احتفالية في جامع ابي حنيفة النعمان لتحري هلال شهر رمضان قبل صلاة المغرب . وقال مصدر في الوقف لـ (الزمان) امس ان (الاستعدادات جارية في ديوان الوقف لتنظيم احتفالية رؤية هلال شهر رمضان في جامع ابي حنيفة النعمان قبل صلاة المغرب من يوم الثلاثاء المقبل). وكان مكتب المرجع الديني علي السيستاني ،قد حدد الاربعاء المقبل ،موعدا للتحري عن هلال شهر رمضان. وتوقع المكتب في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (رؤية هلال الشهر المبارك للعام الهجري 1444 في مساء يوم الأربعاء المقبل). ونشر الموقع الرسمي للمرجع في وقت سابق، إمساكية شهر رمضان لكافة المحافظات التي حدد موعد الصيام ابتداء من الخميس المقبل.