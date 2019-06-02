الوقف السني لـ (الزمان) : تقصّي هلال شوال اليوم الأثنين

بغداد – الزمان

اعلن ديوان الوقف السني عن مراقبة هلال شهر شوال اليوم الاثنين ، فيما كشف مكتب المرجع الديني علي السيستاني عن توقعه لرؤية الهلال مساء غد الثلاثاء. وقال مصدر في الوقف لـ(الزمان) امس (نترقب مساء اليوم الاثنين في جامع ابى حنيفة النعمان رؤية هلال عيد الفطر). وتوقع مكتب المرجع الديني علي السيستاني رؤية هلال عيد الفطر المبارك لهذا العام مساء غد الثلاثاء.وجاء في كراس مواقيت الاهلة الصادر عن مكتبه انه (يتوقع ان يكون هلال شهر شوال في مساء يوم غدا في افق مدينة النجف عند غروب الشمس)، مشيرا الى ان (في هذه الحالة يتوقع ان يُرى الهلال ضعيفا)، مبينا ان (هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية بل هي مجرد توقعات فلكي، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك). كما حدد مكتبه مقدار زكاة الفطرة لهذا العام. واشار الى ان (مقدار زكاة الفطرة لهذا العام 1500 دينار للفرد الواحد وذلك بدلاً عن الطحين كحد ادنى).

وبهذه المناسبة تهنئ (الزمان) العرب والمسلمين في جميع ارجاء المعمورة، متمنية ان يكون العيد مناسبة للتصالح والصفح والتعايش المشترك وبناء النفوس والاوطان.

وستحتجب الجريدة بدء من يوم غد وتعاود الصدور يوم الاحد المقبل باذن الله.