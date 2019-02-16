الوقت كالسيف – عبد المحسن عباس الوائلي

قيل قديما ان الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك. فنحن كثيرا ما نغتال اوقاتنا غير عابئين بما يمكن ان يشكله هذا الاغتيال من اعباء على مسيرة حياتنا وجهدنا اليومي المبذول لاحتواء التقصير الحاصل في المردود أو الاداء.

وكلما تتبعت انسراب الزمن من دون الافادة منه، ساورني القلق على الوسائل التي يجب اتباعها للتعويض، او السبيل الاكثر ملاءمة لاعادة العمل الى وتيرته الصحيحة وايقاعه الجميل. لأننا ببساطة نتوهم ان في وسعنا تعويضه متى شئنا، وحين نفشل في ذلك نبدأ بألقاء اللوم على الحظ العاثر الذي لازمنا خلال ذلك.حججنا واهية وغير مقنعة وعقيمة وغير منطقية، نحن في حاجة الى الكثير من الصراحة مع انفسنا، والى القليل من الاعتماد على الحظ. لعلنا حين نصدق مع انفسنا نصل الى عدالة التقييم، وفي العدالة تكمن قوة الفرد والمجاميع، ويصبح العمل الفاعل سيد المواقف الحياتية الحقيقية.ان من افضل متع الحياة ان يكون للمرء عمل مفيد يؤديه خدمة للمجتمع، لأنه سيكافأ عليه بأجر يتناسب مع جهده ويؤمن له الاحترام والحياة الكريمة، استحقاقا لجهده المبذول.ولو عرفنا قيمة الوقت حقيقة، ما حصل لنا كل الذي حصل ويحصل، وما وقعنا في المأزق التي وقعنا فيها على امتداد سنوات التجارب سواء على مستوى الدول والمجتمعات ام على مستوى الافراد. ولهذا اسأل من شئت من المتفوقين. كيف وصلت الى نجاحك، فسيقول لك: كنت اسيطر على الزمن حتى في ادق تفصيلاته، وبهذا نجحت.اذا الوقت من اهم عوامل النجاح، وقد قسمه الله سبحانه وتعالى، بحيث نؤدي خلاله فروض العبادة والايمان، ونقوم فيه بواجباتنا تجاه دنيانا بشكل فاعل وعملي ومفيد، ونتلذذ بقسط من متعة الراحة التي تزيل عنا اعباء العمل، ولهذا يجب علينا رفع وتيرة اعمالنا لاختصار زمن انجازها والافادة من مجمل النشاطات، كي لانصبح نقول ولا نعمل ونقرأ ولا نفهم ونقول ولانطبق دعونا نكون عمليين بصدق مللنا الكلام فالكلام الكثير في كل شيء في العمل والسياسة والديانة والاخلاق والتسامح والصدق والمودة والاخلاص وكله كلام جميل جدا ونحن اصحاب مبادئ سامية وتاريخ مشرف. فدعونا ان نطبق هذا على الواقع لكي يراه العالم ويقر لنا بأننا اصحاب دين وتاريخ وصدق واخلاص وامانة بكل صدق لنرفع رؤوسنا قائلين نحن قلنا وفعلنا. فليشهد العالم لذلك ويحني له رأسه احتراما لنا.