الوقت‭ ‬يضغط‭ ‬وماي‭ ‬تتفاوض‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬حول‭ ‬بريكست

ألف شركة يابانية تستعد لمغادرة بريطانيا
بروكسل – لندن – طوكيو – الزمان
أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان–كلود يونكر امس أنه سيستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء للتباحث بشأن أزمة بريكست. وتسعى ماي الى اعدة التفاوض او القبول بتحديد الاتفاقات التجارية .
وقال المتحدث باسم يونكر، مرغريتيس سكيناس للصحافيين إن الاجتماع سينعقد في مقر الاتحاد الأوروبي عند الساعة 6,30 بعد الظهر (17,30 ت غ)، في وقت ازداد خطر الخروج من دون اتفاق قبل أكثر من شهر من موعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس.وتعمل نحو ألف شركة يابانية في بريطانيا حيث توظف حوالى 140 ألف شخص بصورة إجمالية وقد قررت المغادرة ، وامس اعلنت هندا للسيارات غلق مصنعها في غضون سنتين وفيه ثلاثة الاف وخمسمائة فرصة عمل .
وتم الإعداد لهذا اللقاء أثناء اجتماع جمع الاثنين الوزير البريطاني المكلف بريكست ستيفان باركلي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه.
وصرّح سكيناس أمام الصحافة أن بارنييه «كرّر قوله إن الدول الـ27 لن تعيد فتح معاهدة الانسحاب» التي تم التفاوض بشأنها مع ماي ورفضها البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير.
وأشار إلى أن الأوروبيين لا يمكنهم «القبول بتحديد مهلة زمنية لـ+شبكة الأمان+، ولا (إضافة) بند يتيح الخروج منها بصورة أحادية».
وينصّ حل اللحظة الأخيرة هذا على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد، في حال لم يتم التوصل إلى حل بديل بعد الفترة الانتقالية التي يُفترض أن تستمر حتى نهاية العام 2020.
ويخشى الكثير من مؤيدي بريكست المتشددين من أن تُرغم شبكة الأمان المملكة المتحدة على إبقاء روابطها بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
ومن أجل طمأنتهم، تعهدت ماي البحث عن «ترتيبات بديلة» مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف سكيناس أن «محادثات أخرى ستُجرى في بحر الأسبوع بتحديد ما إذا كان ممكناً التوصل إلى حلّ يحظى بتأييد أكبر في البرلمان البريطاني ويحترم الخطوط التوجيهية» لدول الاتحاد الـ27.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أكدت السبت أنها ستتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووجهت رسالة إلى الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة بشأن بريكست.
فيما تعلن شركات يابانية كبرى مثل نيسان وهوندا وباناسونيك وسوني الحد من نشاطاتها في بريطانيا بدرجات متفاوتة، يرى الخبراء أن بريكست غالبا ما سرع هذه القرارات ولو أنه لم يكن السبب الوحيد خلفها.
وأحدثت هوندا بدورها صدمة في بريطانيا الثلاثاء بإعلانها إغلاق مصنعها في سويندون الذي يوظف حوالى 3500 عامل يقومون منذ أكثر من 24 عاما بتصنيع سلسلة سيارات «سيفيك» التي تنتجها الشركة.
وسارعت إدارة هوندا وعدد من المسؤولين المنتخبين مثل النائب عن البلدة المعنية جاستن توملينسون إلى التأكيد على عدم ارتباط هذا القرار بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبررين ذلك بضرورة تكيّف الشركة مع المتغيرات في سوق السيارات العالمية، غير أن الاختصاصيين يرون أن شبح بريكست يلقي بظله حتما على الشركات اليابانية.
وقال سيجي سوجيورا المحلل لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث، «يبدو أن هوندا كانت تستعد لهذا الأمر منذ فترة طويلة، ثم حدث بريكست ودفعها على الأرجح لاتخاذ القرار الآن».
وأشار إلى أن مستقبل مصنع سويندون كان منذ فترة موضع نقاش في شركة هوندا، وهو ما قاله أيضا زميله ساتورو تاكادا المحلل في شركة «تي آي دبليو» المتخصصة في قطاع السيارات.
وأضاف تاكادا أن «المجموعة واجهت صعوبات في السنوات الأخيرة».