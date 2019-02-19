الوقت‭ ‬يضغط‭ ‬وماي‭ ‬تتفاوض‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬حول‭ ‬بريكست

ألف‭ ‬شركة‭ ‬يابانية‭ ‬تستعد‭ ‬لمغادرة‭ ‬بريطانيا

بروكسل‭ – ‬لندن‭ – ‬طوكيو‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان–كلود‭ ‬يونكر‭ ‬امس‭ ‬أنه‭ ‬سيستقبل‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأربعاء‭ ‬للتباحث‭ ‬بشأن‭ ‬أزمة‭ ‬بريكست‭. ‬وتسعى‭ ‬ماي‭ ‬الى‭ ‬اعدة‭ ‬التفاوض‭ ‬او‭ ‬القبول‭ ‬بتحديد‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التجارية‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬يونكر،‭ ‬مرغريتيس‭ ‬سكيناس‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سينعقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6,30‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬(17,30‭ ‬ت‭ ‬غ)،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ازداد‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬بريكست‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭.‬وتعمل‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬شركة‭ ‬يابانية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬توظف‭ ‬حوالى‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بصورة‭ ‬إجمالية‭ ‬وقد‭ ‬قررت‭ ‬المغادرة‭ ‬،‭ ‬وامس‭ ‬اعلنت‭ ‬هندا‭ ‬للسيارات‭ ‬غلق‭ ‬مصنعها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سنتين‭ ‬وفيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬الاف‭ ‬وخمسمائة‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ .‬

وتم‭ ‬الإعداد‭ ‬لهذا‭ ‬اللقاء‭ ‬أثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬جمع‭ ‬الاثنين‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬المكلف‭ ‬بريكست‭ ‬ستيفان‭ ‬باركلي‭ ‬وكبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لشؤون‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭.‬

وصرّح‭ ‬سكيناس‭ ‬أمام‭ ‬الصحافة‭ ‬أن‭ ‬بارنييه‭ ‬«كرّر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬الـ27‭ ‬لن‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬معاهدة‭ ‬الانسحاب»‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنها‭ ‬مع‭ ‬ماي‭ ‬ورفضها‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬«القبول‭ ‬بتحديد‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬لـ+شبكة‭ ‬الأمان+،‭ ‬ولا‭ ‬(إضافة)‭ ‬بند‭ ‬يتيح‭ ‬الخروج‭ ‬منها‭ ‬بصورة‭ ‬أحادية»‭.‬

وينصّ‭ ‬حل‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتجنّب‭ ‬إعادة‭ ‬الحدود‭ ‬الفعلية‭ ‬بين‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬التابعة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬بديل‭ ‬بعد‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2020‭.‬

ويخشى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬المتشددين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تُرغم‭ ‬شبكة‭ ‬الأمان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬روابطها‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬طمأنتهم،‭ ‬تعهدت‭ ‬ماي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬«ترتيبات‭ ‬بديلة»‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأضاف‭ ‬سكيناس‭ ‬أن‭ ‬«محادثات‭ ‬أخرى‭ ‬ستُجرى‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الأسبوع‭ ‬بتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ممكناً‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬يحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬ويحترم‭ ‬الخطوط‭ ‬التوجيهية»‭ ‬لدول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الـ27‭.‬

وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬أكدت‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬ستتحدث‭ ‬«في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة»‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ووجهت‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭.‬

فيما‭ ‬تعلن‭ ‬شركات‭ ‬يابانية‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬نيسان‭ ‬وهوندا‭ ‬وباناسونيك‭ ‬وسوني‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬نشاطاتها‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬يرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬بريكست‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬سرع‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬ولو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬خلفها‭.‬

وأحدثت‭ ‬هوندا‭ ‬بدورها‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بإعلانها‭ ‬إغلاق‭ ‬مصنعها‭ ‬في‭ ‬سويندون‭ ‬الذي‭ ‬يوظف‭ ‬حوالى‭ ‬3500‭ ‬عامل‭ ‬يقومون‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬بتصنيع‭ ‬سلسلة‭ ‬سيارات‭ ‬«سيفيك»‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬الشركة‭.‬

وسارعت‭ ‬إدارة‭ ‬هوندا‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬المنتخبين‭ ‬مثل‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬البلدة‭ ‬المعنية‭ ‬جاستن‭ ‬توملينسون‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ارتباط‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعملية‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مبررين‭ ‬ذلك‭ ‬بضرورة‭ ‬تكيّف‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬شبح‭ ‬بريكست‭ ‬يلقي‭ ‬بظله‭ ‬حتما‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬اليابانية‭.‬

وقال‭ ‬سيجي‭ ‬سوجيورا‭ ‬المحلل‭ ‬لدى‭ ‬معهد‭ ‬توكاي‭ ‬طوكيو‭ ‬للأبحاث،‭ ‬«يبدو‭ ‬أن‭ ‬هوندا‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ثم‭ ‬حدث‭ ‬بريكست‭ ‬ودفعها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الآن»‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬مصنع‭ ‬سويندون‭ ‬كان‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬موضع‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬هوندا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬أيضا‭ ‬زميله‭ ‬ساتورو‭ ‬تاكادا‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬«تي‭ ‬آي‭ ‬دبليو»‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭.‬

وأضاف‭ ‬تاكادا‭ ‬أن‭ ‬«المجموعة‭ ‬واجهت‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة»‭.‬