الوفد‭ ‬الحوثي‭ ‬يصل‭ ‬ستوكهولم‭ ‬واتفاق‭ ‬لتبادل‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭ ‬

عدن‭ ‬‭- ‬صنعاء‭ – ‬ستوكهولم‭ – ‬الزمان

وقعت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬لتبادل‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬مرتقبة‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬وقال‭ ‬هادي‭ ‬هيج،‭ ‬مسؤول‭ ‬ملف‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المفاوضين‭ ‬التابع‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة،‭ ‬و1000‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

يسعى‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬دفع‭ ‬لعقد‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكدت‭ ‬الإمارات،‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الداعم‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬تشكل‭ ‬“فرصة‭ ‬حاسمة”‭ ‬للسلام‭.‬وأعلنت‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬اضطلعت‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬سابقة‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني،‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬اليمنيين‭ ‬سيغادر‭ ‬صنعاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬رسمي‭ ‬لها‭ ‬بعد‭. ‬وقامت‭ ‬طائرة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬بإجلاء‭ ‬50‭ ‬جريحاً‭ ‬من‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭. ‬وكان‭ ‬مسؤولون‭ ‬حوثيون‭ ‬أشاروا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬يشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تفترض‭ ‬أن‭ ‬تسبق‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭. ‬وأعرب‭ ‬غريفيث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“تويتر”‭ ‬عن‭ ‬“خالص‭ ‬الشكر‭ ‬لقيادات‭ ‬التحالف‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لتعاونهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل”‭ ‬بعد‭ ‬إجلاء‭ ‬المصابين‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الإماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬“تويتر”‭ ‬“نعتقد‭ ‬أن‭ ‬السويد‭ ‬توفر‭ ‬فرصة‭ ‬حاسمة‭ ‬للانخراط‭ ‬بشكل‭ ‬ناجح‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬اليمن”‭. ‬وأكد‭ ‬قرقاش‭ ‬أن‭ ‬“إجلاء‭ ‬مقاتلين‭ ‬حوثيين‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬يظهر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والتحالف‭ ‬العربي‭ ‬للسلام”‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الإماراتي‭ ‬إن‭ ‬“حلا‭ ‬سياسيا‭ ‬مستداما‭ ‬بقيادة‭ ‬يمنية‭ ‬يوفر‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية”‭. ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتعايش‭ ‬دولة‭ ‬مستقرة‭ ‬وهامة‭ ‬للمنطقة‭ ‬مع‭ ‬ميليشيات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭. ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬2216‭ ‬يقدم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق”‭.‬

ورأت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬ميريلا‭ ‬حديب‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬اليمنية”،‭ ‬مشيرة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستشرف‭ ‬وتسهل‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وكان‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتبادل‭ ‬السجناء‭ ‬بات‭ ‬قريباً،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬استعدادا‭ ‬للمحادثات‭.‬

وأكد‭ ‬“رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لشؤون‭ ‬الأسرى”‭ ‬لدى‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬المرتضى‭ ‬حصول‭ ‬الاتفاق،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬“بكل‭ ‬سلاسة”‭.‬

وبحسب‭ ‬هيج،‭ ‬فإن‭ ‬بين‭ ‬المعتقلين‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬محمود‭ ‬الصبيحي،‭ ‬ومسؤول‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬ناصر‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬وشقيق‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭.‬

وأوضح‭ ‬هيج‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيتم‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬قريبا‭.‬

وقامت‭ ‬طائرة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬بإجلاء‭ ‬50‭ ‬جريحاً‭ ‬من‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭. ‬ويعتبر‭ ‬ملف‭ ‬الجرحى‭ ‬الحوثيين‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭.‬

وفي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فشلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬المتمردون‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭ ‬وإجلاء‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬صفوفهم‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬ويسيطر‭ ‬المتمردون‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء،‭ ‬بينما‭ ‬يسيطر‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭ ‬اليمنية‭.‬