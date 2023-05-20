الوفاء للمعلم صانع الأجيال – محمد مجيد الدليمي

الوفاء للمعلم صانع الأجيال – محمد مجيد الدليمي

  كان يتعب من اجلنا ، يشرح الدرس ويعيده ويسال و يجهد نفسه ، من اجل ايصال المعلومة والفكرة ،  درسنا  وتعلمنا منه  بان للنجاح  قيمة  و معنى ، كان يسعى دوما ان  ينور لنا  الطريق ويسهل علينا فهم الدرس  ، لكي يحول حياتتنا من الجهل والطلام الى النور والمسقبل المشرق ،  لقد ترك في نفوسنا وعقولنا اثرا طيبا خالدا ،  لم ولن ينسى مدى الحياة ، فمهما ابعدتنا عنه الايام والمسافات فهو باقي في ذاكرتنا وعقولنا ، انه المعلم الذي هو المدرس والمربي والاب والاخ والصديق ، صانع الاجيال وحامل سارية العلم والمعرفة.

هناك  حكاية معبرة متداولة ، سمعناها من اليوتوب ، تعبر عن تقدير و وفاء  النلاميذ والطلبة لمعلمهم الذي  سبق له ان  علمهم و درسهم واصبحوا اليوم فاعلين في المجتمع ،  ومفاد الحكاية  مايلي :

مواطن عراقي مقيم في لندن . اسمه الدكتور ضياء كمال الدين ، يعمل استشاري امراض القلب في المستشفى الملكي في لندن  ، غادر العراق قبل 15 عاما ، ثم عاد الى ارض الوطن بعد مضي هذة المدة الطويلة  من الغربة ، وعندما علمت وزارة الصحة العراقية به ، قررت ان تقوم بتكريمه لابداعه في عمله الطبي في بريطانيا ، حيث تم تبليغه بالحضور الى قاعة التكريم حسب  المكان والموعد المحدد في الدعوة ، وحين وصوله الى باب قاعة التكريم ،  لفت انتباه بائع الجرائد المسن  يقف امام باب القاعة ، وقال مع نفسه ، بان وجه بائع الجرائد العجوز ليس غريبا علي حيث اني رايته من قبل ، وعندما دخل  الدكتور كمال الدين القاعة جلس وبدا يفكر مع نفسه ،  اين رايت هذا المسن بائع الجرائد ، ثم تذكره ، في هذا الاثناء نودي عليه  لكي يعتلي منصة التكريم ، الا انه خرج مسرعا الى باب القاعة ومسك بيد بائع الجرائد الذي بدا خائفا وهو يردد استاذ والله  بعد ما اوقف امام القاعة ، الا ان  الدكتور كمال الدين قال له  لاتخاف  يا  استاذ ، واخذ بيده الى منصة التكريم ، وقال له انك مدرس اللغة العربية في الاعدادية المركزية في بغداد ، فرد عليه بائع الجرائد : نعم انا مدرس اللغة العربية في الاعدادية المركزية ، قال الدكتور كمال الدين انت درستني اللغة العربية في الاعدادية المركزية  في بغداد ، ثم قبل يده  واحتضنه وقبل راسه وسط تصفيق الحضور في القاعة… حقا انه الوفاء للمعلم الذي يعد منارا للاجيال وراعيا للعلم  والخلق الرفيع.

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