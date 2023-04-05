الوعي والسلام والقيم – صلاح الدين الجنابي

صناعة الوعي وصيانة السلام وأصالة القيم لاي مجتمع تعتمد على جودة التعليم وعدالة القضاء وصدق رجال الدين من جهة وعلى الصورة الذهنية للمجتمع عن الخدمات المقدمة من المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية من جهة أخرى.

المعيب ان يسكت المعلم والعالم عن الحقيقة عندما يحتاجها المجتمــــع، والمخجل ان يجامل عند اخفائها، والمدمر ان يسهم في ضياعها.

الهيبة ولسانُ التَّاريخ

التاريخ يقول: هيبة الأشخاص أو المؤسسات أو السلطات لا يمكن ان تدرك بالتعسف أو التخويف أو تكميم الأفواه أو المراوغة أو التضليل، الهيبة تبنى بالتربية والتعليم والتوعية والتوجيه وتطبيق القانون على الجميع دون تطفيف أو تمييز أو تدليس ليسود العدل وينعم الجميع بالأمن والطمأنينة وتُحفظ الحقوق وتُحترم الحريات وتُصان المصالح ليرغد عيش الناس.