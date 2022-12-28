الوطني يواجه الكويت وديّاً ومجلس الوزراء يؤمن دخول جماهير منتخبات خليجي 25

الناصرية – باسم الركابي

خاض المتتخب الوطني الوحدة التدريبية الا ولى في مركزتدريبات المدينة الرياضية بالبصرة لمواجهة منتخب الكويت تجريبيا ضمن استعداداتهما للمشاركة ببطولة خليجي25 يوم غد الجمعة في اللقاء الذي سيقام في ملعب الميناء الأولمبي الذي افتتح الاثنين الماضي سعة 30الف متفرج بالتزامن مع اقامة خليجي25 التي ستنطلق في السادس من العام المقبل في البصرة.

منتخب الكويت ويكون مدرب منتخب الكويت البرتغالي روي بينتوقد حسم قائمة المنتخب لبطولة خليجي والسفر الى البصرة اليوم للقاء الغد وقال مدير المنتخبات الكويتية سعود المجمد في تصريح من خلال الموقع الر سمي للاتحاد ان معسكر الأزرق الداخلي ياتي استكمالا لبرنامج الاعداد الذي انطلق من تشرين الثاني الماضي الذي شهد اقامة معسكر خارجي في دولة الإمارات تخلله اقامة مباراتان وديتان وان البرنامج يسير وفق الخطة المرسومة وأوضح من ان منتخب الكويت سيغادر اليوم الخميس الى مدينة البصرة لخوض مباراة ودية امام منتخب العراق وسيعود الوفد بعد انتهاء المباراة بيوم الى الكويت لغرض معاودة تدريباته بدءا من 2 كانون الثاني القادم قبل ان يغادر يوم 4 من الى البصرة للمشاركة في خليجي25 واضاف المجمد ان الفترة الماضية ساهمت في رفع درجة التجانس بين اللاعبيين خصوصا ان صفوف الأزرق تضم عدد من العناصر التي تشارك في المنتخب للمرة الأولى متمنيا ان يصل اللاعبون الى اقصى درجات الجاهزية وأعرب المجمد عن أمنياتنه ان يحقق الأزرق النتائج المرجوة في خليجي25 مشيدا بالتزام اللاعبيين بتعليمات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ويذكر أن منتخب الكويت يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات قطر والبحرين والإمارات.

عشرة القاب

وكانت الكويت قد احرزت بطولة الخليج العربي عشر مرات في افضل سجل بين المنتخبات المشاركة عندماحصل على البطولة الأولى في البحرين 1970 والثانية في الكويت 1972 والثالثة في الكويت ايضا 1974 وكما حصل على اللقب الرابع في قطر 1976 توج فيها جاسم يعقوب هدافا للبطولة للمرة الثانية على التوالي برصيد تسعة اهداف كما حصل على لقب البطولة في 1982وبطولة 1986و1990 وفي سنة 1996 و1998 و 2010.

منتخب العراق

من جانبه قاد المدرب الإسباني خيسوس كاساس تدريبات المنتخب العراقي امس الاول بحضور 23 لاعبا كل من جلال حسن، احمد باسل ،فهد طالب، مناف يوسف ، علي عبادي ، مصطفى ناظم ،علي فائز ، زيد تحسين ، حسين عمار ،ضرغام إسماعيل، احمد يحيى ،محمد على عبود ، امير العماري ، ريوان امير ، ابراهيم بايش ، حسين علي ،احمد ياسين ، حسن عبد الكريم ،حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ،مومل عبد الرضا ،احمد فرحان باستثناء شيركو كريم بعد تعرضه الى اصابة مع ناديه الكويت ضد الميناء ويذكر أن الكادر التدريبي الإسباني سيقود الوطني للمرة الاولى في اللقاء المذكوراستعدادا للبطولة التي سبق وأحرز لقبها ثلاث مرات بالتساوي مع قطر والسعودية.

اللقب الاول

وكان المنتخب الوطني قد أحرز اللقب الاول عام 1979 بقيادة المدرب الراحل عمو بابا و التتويج بالنسخة الخامسة التي أقيمت في بغداد واستطاع الوطني من الفوز بجميع مبارياته حينما تغلب على البحرين 4-0 وعلى قطر 2-0 وعلى الكويت 3-1 والإمارات 5-0 وعمان7-0 والسعودية 2-0 وحصل اللاعب فلاح حسن على افضل لاعب في البطولة وقبله النجم حسين سعيد بلقب هداف البطولة 10 هدف ولازال يحمل صاحب أسرع الاهداف في شباك قطر عند الدقيقة الاولى وضمت قائمة المنتخب البطولة المذكورة النجوم رعد حمودي،فتاح نصيف، كاظم ناصر، ابراهيم علي،حسن فرحان، عدنان درجال ، ناظم شاكر،كريم فرحان ،عادل خضير ، واثق اسود ،هادي احمد ، علاء احمد ، ضرغام مهدي ،فلاح حسن ، حسين سعيد، مهدي عبد الصاحب ، علي حسين ، حارس محمد ، ثامر يوسف ، سليم ملاخ، أرا همبرسوم .

منتخب اليمن

ويواصل منتخب اليمن استعداداته للبطولة في معسكر في القاهرة وتغلب في مباراة ودية بهدفين لواحد على نادي الترسانة المصري ضمن التحضير للمشاركة في خليجي 25 وقال رئيس الاتحاد اليمني احمد العيسى ان المنتخب يبشر بخير بعدما ضم عناصر جديدة وفعالة ستشكل اضافة للفريق الذي مازال ينتظر عناصره المحترفة لكي تكتمل صفوفه .

وقال نحن حريصون على بذل أقصى ما نستطيع من أجل استمرار المشاركات والهدف دائما تحقيق تطلعات المحبين .

منتخب البحرين

وأعلن البرتغالي سوزا مدرب منتخب البحرين صاحب اللقب الاخير قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا للمشاركة في دورة الخليج شهدت استدعاء وجوه جدية .

كمااطلقت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية حملة إعلامية لدعم المنتـــــــخب البحريني المشارك في خليجي بتوجيهات من الشـــــــيخ خالد بن حمد آل خــــــليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بإطلاق حملة إعلامية لدعم المنتخب تحت شعار (فالكم الذهب ) والأخبار تشير الى ان السعودية ستشارك بالمنتخب الأولمبي.

دعم مجلس الوزراء

واتخذ مجلس الوزراء بجلسته امس الاول عدد من القرارات لدعم خليجي 25 بالبصرة حيث الموافقة على اعتماد ختـــــــم الدخول لحاملي جوازات السفر النافـــــذة لدول الخليج العربي واليمن للمدة خلال المدة المحددة لفسح المجال لدخول الجماهير عن طريق المنـــــــــافذ الجوية والبرية والبحرية، لحضور بطولة كأس خليجي 25 بــــــــكرة القدم، لاستيفاء متطلبات تأشــــــيرة الدخول وتأجيل استيفاء المبالغ المتحصلة عن منح تأشيرة الدخول، ويجري التنازل عنها على وفــــــــق صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليـــــــها في المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادي 6 لسنة 2019 المعـــــــدل، والبند أولاً/1 من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2020.

وزارة النقل

وأعلنت وزارة النقل العراقية عن نقل الجماهير بالمجان من داخل البصرة إلى الملاعب خلال منافسات البطولة .

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية طالب بايش في تصريح إعلامي هناك عمليتان لنقل جماهير خليجي 25 الاولى من داخل محافظة البصرة إلى الملاعب وستكون بالمجان والثانية نقل الجماهير من المحافظات الى البصرة وتم تحديد سعرها ويتضمن نسبة تخفيض وتم تخصيص 50 حافلة لنقل الجماهير في البصرة وهي ذات طابق واحد وطابقين وستصل جميعها الى المدينة واضاف سوف يتم تخصيص ثلاث قطارات لنقل الجماهير التي تمر بجميع المحافظات بغداد بصرة وبالعكس وتهيئة رحلات يومية من مطار بغداد الى البصرة و العكس واكد ان وزارة النقل جاهزة بجميع الإمكانيات الموجودة لإنجاح البطولة .