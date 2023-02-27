الوطني لكرة الصالات يغادر إلى المغرب

بغداد – الزمان

غادر وفد المنتخب العراقي لكرةِ الصالات، إلى المغرب للإعداد لنهائياتِ كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام في شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ان المنتخب غادر صوب المغرب لخوضِ مباراتين وديتين أمام المنتخب المغربي، وثالثة ضد منتخب إستونيا.

وبين انالمنتخب دخل معسكراً داخلياً في العاصمةِ بغداد استمرَ ستة أيام.ووضع المديرُ الفنيّ للمنتخبِ محمد ناظم الشريعة، برنامجاً مكثفاً لهذه الفترة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، وخاض من خلالها اللاعبون فترتي تدريب صباحية ومسائية، مقسمة على الجوانب البدنيّة والفنيّة داخل الملعب.وكان مدير الجهاز الفني محمد ناظم الشريعة، قد اختار 16 لاعباً للسفر إلى المغرب، وهم: حسن أحمد، وسالم كاظم موات، وسالم فيصل، ورافد حميد، ومصطفى إحسان، ومرتضى كمال، ومحمد سامي، وحسين علي طالب، ومحمد رعد، وعلي شهاب، وحيدر مجيد، وعلي محسن، وحارث سعد، وغيث رياض، وفادي علاء، ومهند عبد هادي.

كرة شاطئية

الجدير بالذكر أن الجهازين الإداري والفني للمنتخب العراقي يتألفان من علي عبد الحسين رئيس لجنةِ كرة الصالات والشاطئيّة، والمدير الفني محمد ناظم الشريعة، وحسين عبد علي وحميد شانديزي مدربين مساعدين، وم?شيل يوخنا بطرس مدرباً لحراس المرم?، وعبد وهاب محمد رحيم خان مدرباً للياقة، ومصـــــــــطفى عبد الكريم مترجماً والمدير الإداري علي عيسى وعدي صبار منسقاً إعــــــــلامياً وسجاد عــــــــصام مصوراً، وطالب حسين مديراً للتجهيزات وسيف حسن إدارياً وحبيب جبار معالجاً.