متظاهرون يحرقون مقراً عسكرياً تركياً في العمادية

الوطني الكردستاني يطالب بمغادرة القوات الإتحادية كركوك

اربيل – فريد حسن

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني بخروج القوات العسكرية من محافظة كركوك. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد سعدي احمد بيره ان (الاتحاد لا يرفض عقد اجتماعا ثلاثيا مع التغيير والديمقراطي الكردستانيين لتشكيل حكومة الاقليم الجديدة وان هناك نقاط مشتركة اكثر من نقاط الخلاف بيننا)، واشار الى انه (يجب تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ومغادرة القوات العسكرية منها ولاسيما ان الديمقراطي متفق معنا بشأن تحديد محافظ جديد لكركوك).وكشف مصدر كردي عن شروط الاحزاب الكردية المعارضة للمشاركة بحكومة كردستان. ونقلت تقارير عن المصدر قوله ان (بعض أحزاب المعارضة الكردية أوصلت رسائل إيجابية في ما يتعلّق بمشاركتها في حكومة كردستان المقبلة)، مبينا ان (هذه الأحزاب وضعت شروطاً قبل المشاركة النهائية في الحكومة وأبرزها هو إشراك الأحزاب المعارضة بحصص تتناسب مع ثقلها في الشارع بغض النظر عن نتائج الانتخابات وإبعاد هيمنة بعض الجهات على الحكومة الجديدة ووضع مصلحة كردستان كأولوية بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة)، مرجّحاً أن (تشهد المرحلة المقبلة مشاركة أحزاب معارضة في مفاوضات تشكيل الحكومة). وكان عضو المكتب السياسي في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قد اكد الاتفاق مع حركة تغيير على تجاوز الخلافات والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بالاقليم.وأضاف زيباري انه (تم الاتفاق مع تغيير على تشكيل لجنتين للإتفاق على البرنامج الحكومي الجديد وإلتزامات الأطراف التي ستشارك بالحكومة)، مبينا ان (الاجتماع كان جيدا وقد اشرنا خلاله بأن تشكيل الحكومة قد تأخر، وهذا الامر لا يصب في مصلحة اية جهة ولاسيما ان الفراغ الدستوري والحكومي في الاقليم ليس من مصلحة احد). واقدم متظاهرون على احراق مقرا للقوات التركية في اقليم كردستان. وقال مصدر ان (عددا من المتظاهرين قاموا بأحراق مقر للقوات التركية الموجود قرب شيلادزي التابعة لقضاء العمادية على خلفية مقتل خمسة مواطنين بقصف الطائرات التركية). وأعلنت مديرية شرطة أربيل عن اعتقال 29 متهما نفذوا جرائم مختلفة منذ مطلع العام الجاري.وقال العميد عبد القادر محمد معاون مدير شرطة المحافظة انه (وخلال 25 يوما من الشهر الجاري تم ارتكاب 19 جريمة بينها حالتي قتل و تزوير وحالة مخدرات و14 حالة سرقة سيارات)، لافتا الى (اعتقال متهمين كانا يتاجران بالمخدرات ويحملان أسلحة غير مرخصة وضبط جوازات سفر مزورة بحوزتهما). بدوره ، اكد مدير عام سلطة الطيران المدني علي خليل إبراهيم استئناف الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية الدولي.وقال إبراهيم في بيان امس إن (مطار السليمانية الدولي استقبل صباح امس أولى رحلاته القادمة من مطار اتاتورك الدولي)، مبينا ان (الخطوط الجوية ستباشر بتنفيذ رحلات جوية من مطار السليمانية إلى مطار اسطنبول خلال الأيام المقبلة)، وأضاف أن (سلطة الطيران المدني العراقي تعمل على تقديم جميع التسهيلات أمام مختلف شركات النقل الدولي بهدف التوسع في واقع خدماتها لخدمة المسافرين في جميع دول العالم). وقررت الحكومة التركية رفع حظرها عن الرحالات المتجهة الى السليمانية الجمعة الماضية . وقال وزير النقل التركي جاهد توران في تصريح ان (بلاده قررت رفع حظرها للرحلات الجوية المتجهة الى السليمانية)، مؤكدا انه (ستكون هناك سبع رحلات جوية في الاسبوع). وأغلقت تركيا في تشرين الأول 2017 مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق ردا على استفتاء الاقليم على الاستقلال.